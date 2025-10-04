విశాఖకు కేంద్రం దసరా కానుక - తీర ప్రాంత పరిరక్షణకు రూ.200 కోట్లు
ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతాలకు రికవరీ, రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్టు కింది జాతీయ ప్రకృతి వైపరీత్య నిర్వహణ నిధి నుంచి ఈ సాయం
Union Government Funds to Coastal Safety : కేంద్రంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం విశాఖకు దసరా కానుక ప్రకటించింది. విశాఖపట్నం జిల్లాలోని తీర ప్రాంత పరిరక్షణకు రూ.222.22 కోట్ల మంజూరుకు అనుమతిచ్చింది. ఇందులో కేంద్రం వాటా రూ.200 కోట్లు అని సంబంధిత అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతాలకు రికవరీ, రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్టు కింది జాతీయ ప్రకృతి వైపరీత్య నిర్వహణ నిధి నుంచి ఈ సాయం అందించనుంది. జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థతో కలిసి విశాఖ మహాప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (వీఎంఆర్డీఏ) ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టనుంది. ఈ పనుల సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్) రూపకల్పన ఇదివరకే పూర్తయింది.
ప్రమాద తీవ్రత ఇలా:
- బంగాళాఖాతం అల్లకల్లోలంగా మారిన ప్రతిసారి విశాఖ తీరం దెబ్బతింటోంది. అలల తీవ్రతకు బీచ్ రోడ్డు కోతకు గురవుతోంది. పర్యాటక ప్రదేశాలు సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయి. ఏకంగా బీచ్లే మాయమైపోతున్నాయి.
- జాతీయ తీర ప్రాంత పరిశోధన కేంద్రం (ఎన్సీసీఆర్) అంచనా ప్రకారం 1990-2018 మధ్య కొన్ని మీటర్ల ప్రాంతం సముద్రంలో కలిసిపోయింది. ఈ 28 ఏళ్లలో 40.1 శాతం ప్రాంతం స్థిరంగా ఉంటే 37.5 శాతం ప్రాంతంలో కొత్తగా ఇసుక మేటలు ఏర్పడ్డాయి. 22.4 శాతం తీరం కోతకు గురైంది.
- తాజా పరిస్థితి ప్రకారం ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాలో తీరం కోత 16 శాతంగా ఉంటే 41.6 శాతం ప్రాంతంలో ఇసుక మేటలు కొత్తగా ఏర్పడ్డాయి. స్థిరంగా ఉన్న ప్రాంతం 42.4 శాతం. ఇది ఇలానే సాగితే ప్రస్తుతమున్న బీచ్లు కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం లేకపోలేదు.
- విశాఖ బీచ్ రోడ్డులో పెదవాల్తేరు వద్ద జాలరిపేట, జాలరి ఎండాడ, శివగణేష్నగర్, భీమిలి వద్ద మత్స్యకార గ్రామాల వద్ద తీరం కొట్టుకుపోతోంది. ఎక్కువగా గోకుల్పార్క్, కురుసురా జలాంతర్గామి ప్రాంతాలకు తరచూ ముప్పు ఏర్పడుతోంది.
గ్రామాల సమస్యకు పరిష్కారం - తీరం వెంబడి రూ.323 కోట్లతో రక్షణ గోడ!
కోత నివారణకు :
- రూ.180 కోట్లతో నిర్మాణ పనులు, మరో రూ. 40 కోట్లతో నిర్మాణేతర పనులు చేపట్టనున్నారు. తీరంలో రక్షణ గోడలు, రిటెన్షన్ గోడలు, గ్రోయిన్లు నిర్మిస్తారు. షెల్టర్ బెల్టులు ఏర్పాటు చేస్తారు.
- భీమిలి వద్ద మత్స్యకార బోట్లు వచ్చే ప్రదేశం, మంగమారిపేట, జాలరి ఎండాడ నుంచి శివగణేష్నగర్ వరకు రక్షణ గోడలు నిర్మించనున్నారు.
- భీమిలి బీచ్ రోడ్డు, తోట వీధి, ఆర్కే బీచ్ రోడ్డులో రిటెన్షన్ గోడలు, గోకుల్ పార్క్తో పాటు మరికొన్ని చోట్ల గ్రోయిన్లు నిర్మిస్తారు. కోతకు గురవ్వకుండా రుషికొండ, చేపల ఉప్పాడలో చర్యలు చేపడతారు.
వీఎంఆర్డీఏ సర్వే ప్రకారం :
ఉమ్మడి విశాఖ తీరం పొడవు: ఉమ్మడి విశాఖ తీరం 131 కి.మీ. పొడవు ఉంది. గత ఏడాది 25.8 కి.మీ పరిధిలోని ప్రాంతం కోతకు గురైంది. ఇక్కడ మొత్తం 43 మత్స్యకార గ్రామాలున్నాయి. ఇందులో 15 ప్రాంతాలు తరచూ కోతకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
కేంద్రం ప్రకటించిన నిధులతో రాష్ట్రంలోని సాగర తీరంలో కెరటాల ధాటికి కోతకు గరువుతున్న గ్రామాల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో వందల సంఖ్యలో ఇళ్లు, ఆలయాలు, ఆస్తులు కడలిలో కలిసిపోయాయి. దేశవ్యాప్తంగా తీర ప్రాంతాల్లో కోత నివారణకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతిపాదనలు వెళ్లాయన్న సంగతి తెలిసిందే.