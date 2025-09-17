జీఎస్టీ సంస్కరణలు ఆత్మనిర్భర్ భారత్కు పెద్ద ఊతం: కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్
140 కోట్ల మందికి వర్తించే జీఎస్టీపై పెద్ద నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ - జీఎస్టీ సంస్కరణలపై విశాఖలో జరిగిన సమావేశంలో పాల్గొన్న నిర్మలా సీతారామన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 1:58 PM IST
Union Minister Nirmala Sitharaman on GST Reforms : దేశంలోని 140 కోట్ల మందికి వర్తించే జీఎస్టీ (GST)పై పెద్ద నిర్ణయం తీసుకున్నామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ నిర్ణయాలు ఈనెల 22 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని చెప్పారు. విశాఖపట్నంలోని మధురవాడలో జీఎస్టీ సంస్కరణలపై నిర్వహించిన సమావేశంలో నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడారు.
‘‘ఇప్పటికే అనేక రంగాల్లో జీఎస్టీ ప్రయోజనాలు చేకూరాయి. నాలుగు శ్లాబ్ల నుంచి రెండు శ్లాబ్లకు తగ్గించాం. 12 శాతంలో ఉండే వస్తువులు దాదాపు 99 శాతం 5 శాతం శ్లాబ్ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చాం. 28 శాతం శ్లాబ్లో ఉండే సిమెంట్ సహా 90 శాతం వస్తువులు 18 శాతం శ్లాబ్ పరిధిలోకి తెచ్చాం. 2017కు ముందు 17 రకాల పన్నులు ఉండేవి వాటిపై 8 సెస్సులు కూడా ఉండేవి. ఉదాహరణకు 2017కు ముందు సబ్బు ధర ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కోలా ఉండేది. అన్నింటినీ కలిపి దేశవ్యాప్తంగా ఒకే పన్ను, నాలుగు శ్లాబ్ల రూపంలో తీసుకొచ్చిందే జీఎస్టీ.
2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జీఎస్టీ ద్వారా రూ.7.19 లక్షల కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.22.08 లక్షల కోట్ల ఆదాయం లభించింది. ప్రజలపై భారం తగ్గించేందుకే జీఎస్టీ తీసుకొచ్చాం. పాలు,పెరుగు సహా పలు నిత్యావసరాలను 5 శాతం శ్లాబ్ నుంచి సున్నా శాతానికి తీసుకొచ్చాం. మధ్యతరగతికి ఉపశమనం కలిగించేలా చర్యలు తీసుకున్నాం. కారు, ఫ్రిజ్, ఏసీని 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తీసుకొచ్చాం" అని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు.
మధ్యతరగతికి ఉపశమనం : "ఆత్మనిర్భర్ భారత్కు జీఎస్టీ నూతన సంస్కరణలు పెద్ద ఊతం. మహిళల ఆరోగ్యం కోసం శానిటరీ న్యాప్కిన్స్పై పన్నును సున్నా చేశాం. యూపీఏ ప్రభుత్వంలో 30 శాతం ఉన్న వస్తువులను ఇప్పుడు 5 శాతానికి తెచ్చాం. సరళతరమైన పన్ను విధానాన్ని తీసుకురాలేని వాళ్లు ఇప్పుడు విమర్శలు చేస్తారా? గతంలో 65 లక్షల మంది పన్ను చెల్లింపుదారులు ఉండేవాళ్లు. ఈ 8 ఏళ్లలో ఆ సంఖ్య 1.51 కోట్లకు చేరింది’’ అని నిర్మలా సీతారామన్ వివరించారు.
పాలు, పెరుగును 5 శాతం స్లాబ్ నుంచి సున్నా శాతానికి తెచ్చాం. వెన్న, నెయ్యి, వంటపాత్రలను 12 నుంచి 5 శాతానికి తెచ్చాం. పప్పులు, చింతపండు, ఉప్పును 12 నుంచి 5 శాతానికి తెచ్చాం. హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూను 18 నుంచి 5 శాతానికి తీసుకొచ్చాం. మధ్యతరగతికి ఉపశమనం కలిగించేలా చర్యలు తీసుకున్నాం. కారు, ఫ్రిజ్, ఏసీని 28 నుంచి 18 శాతానికి తీసుకొచ్చాం.
జీఎస్టీ సంస్కరణలు ఆత్మనిర్భర్ భారత్కు పెద్ద ఊతం. ఐదు విభాగాలు చేసి ఏ స్లాబ్లో ఏ వస్తువులు ఉండాలో నిర్ణయించాం. ఇప్పటికే అనేక రంగాల్లో జీఎస్టీ ప్రయోజనాలు చేకూరాయి. మధ్య తరగతి ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేశాం. పురుగు మందులు, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పరికరాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం. ఎంఎస్ఎంఈల దిగుమతులు, ఎగుమతులపై ఆలోచించాం" అని నిర్మలా సీతారామన్ వివరించారు.
