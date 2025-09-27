ETV Bharat / state

ప్రభుత్వాస్పత్రిలో శవంపై బంగారం మాయం - బంధువుల ఆగ్రహం

అనారోగ్యంతో మృతి చెందిన వృద్ధురాలు - ఆమె ఒంటిపై బంగారు ఆభరణాలు మాయం - పోలీసులకు బంధువుల ఫిర్యాదు

Thieves Gold Earrings Chori on Old Women Died Body in Sri Sathya Sai district
Thieves Gold Earrings Chori on Old Women Died Body in Sri Sathya Sai district (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 3:53 PM IST

Thieves Gold Earrings Chori on Old Woman Died Body : కొన్ని ఉదంతాలను చూస్తుంటే రోజురోజుకు మానవత్వం మంటగలిసి పోతుందని అనిపిస్తుంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఓ వృద్ధురాలు అనారోగ్యంతో మృతి చెందగా, ఇదే అదనుగా భావించి ఆమె చెవి కమ్మలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగలించారు. ఈ ఘటన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

బంధువుల కథనం మేరకు : హిందూపురం పట్టణానికి చెందిన లక్ష్మమ్మ అనే వృద్దురాలు అనారోగ్యంతో శుక్రవారం ఉదయం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమె ఆరోగ్యం అప్పటికే క్షీణించింది. చికిత్స చేసినప్పటికీ పరిస్థితి చేయి దాటి పోయింది. దాంతో రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్థారించారు. వృద్ధురాలి కుటంబసభ్యులు వారి బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చేందకు కొందరు హాస్పిటల్​ బయటకు రాగా, మరికొంతమంది అంబులెన్స్ కోసం వెళ్లారు. వారంతా తిరిగి వెళ్లే సరికి ఆమె ఒంటి మీద ఉన్న బంగారం మాయమైంది.

ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో శవం మీద బంగారం దొంగిలించడం సంచలనంగా మారింది. ఎవరూ లేని ఓ గదిలో వృద్దురాలి మృతదేహాన్ని ఉంచారు. వైద్య సిబ్బంది, ప్రైవేట్​ సెక్యూరిటీ, ఇతర రోగులు అందరూ ఉన్నా ఆమె చెవి కమ్మలను దొంగలించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. తామంతా బాధలో ఉన్న సమయంలో ఇలాంటి ఘటన చోటు చేసుకోవడం దారుణమని బంధువులంటున్నారు. చనిపోయిన వ్యక్తి బంగారానికే భద్రత లేదంటే ఇక ఆ హాస్పిటల్​ సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా ఉందో అర్ధం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ ఘటనపై వృద్ధురాలి బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

డాక్టర్లు, నర్సులు, ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ, రోగులు, రోగుల సహాయకులు ఉన్నప్పటికీ ఇతర రోగులు లేని ఓ గదిలో మృతి చెందిన వృద్ధురాలి చెవికి ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు దొంగిలించడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుందని మృతిరాలి బంధువులు అంటున్నారు. మృతదేహంపై బంగారు దొంగిలించారంటే ఆసుపత్రిలో భద్రత లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'శుక్రవారం ఉదయం ఆసుపత్రిలో జాయిన్​ చేశాం. రక్త పరీక్షలు అన్ని చేశారు. మధ్యాహ్నం వరకు బాగుంది. ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించడంతో ఇక్కడ ఐసీయూ ఫెసిలిటీ లేదు. అనంతపురం తీసుకువెళ్లామని వైద్యులు సూచించారు. ఆమె ఆరోగ్యం గత రెండు రోజుల నుంచి సీరియస్​గా ఉండటంతో అంత దూరం తీసుకెళ్లడం ఎందుకు అని ఇక్కడే ఉంచాం. చనిపోయిందని వైద్యులు నిర్థారించడంతో అంబులెన్స్ కోసమని బయటకు వెళ్లాం. 10 నిమిషాల తర్వాత వచ్చి చూస్తే చెవి కమ్మలను ఎవరో దొంగలించారు. ఆసుపత్రి సిబ్బంది, సెక్యూరిటీని అడిగితే మాకు ఏం తెలుసు, పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లి కంప్లయింట్​ ఇచ్చుకోండి అని నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు.' - సాయి కుమార్, మృతురాలి మనుమడు

