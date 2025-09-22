ప్రకృతి సంపదకు యునెస్కో వారసత్వ గుర్తింపు - విశాఖ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు చరిత్ర తెలుసా!
ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన విశాఖ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు - జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా 2014లో భౌగోళిక వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 12:21 PM IST
Red Clay Dunes In Visakhapatnam : విశాఖపట్నం భీమిలికి సమీపంలోని ఎర్రమట్టి దిబ్బలు రాష్ట్రం నుదుట తిలకంలా మెరిసి పోతుంటాయి. అత్యంత అరుదైన ఇలాంటి ప్రదేశాలు దక్షిణాసియాలో మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి. అవి తమిళనాడు, శ్రీలంకలో ఉన్నా భౌగోళికంగా అంతగా ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు. జనావాసాలకు సమీపంలో ఉన్నవి, ప్రసిద్ధి చెందినవి మాత్రం భీమిలి ఎర్రమట్టి దిబ్బలే అని చెప్పవచ్చు. అందుకే జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా 2014లో వీటిని భౌగోళిక వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తించింది. యునెస్కో జాబితాలో చేర్చాలని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నిపుణులు డిమాండు చేయగా ఇటీవల అది నెరవేరింది. యునెస్కో వారసత్వ తాత్కాలిక జాబితాలో చోటు పొందింది.
ఇవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి అంటే: 18,500 ఏళ్ల కిందట విశాఖకు 50 కిలోమీటర్లు దూరంలో 120 మీటర్ల దిగువన సముద్రం ఉండేది. అక్కడి నుంచి వచ్చే గాలులు ఇసుక రేణువులను మోసుకొచ్చేవి. వేల సంవత్సరాల పరిణామ క్రమంలో ఇలా దిబ్బలుగా ఏర్పడ్డాయి. ఆ తరువాత సముద్ర మట్టం పెరగడం, తగ్గడంతోనూ ఇసుక గుట్టలుగా పేరుకు పోయింది. సముద్రం పూర్తిగా వెనక్కి వెళ్లినా, గుట్టలు అలాగే ఉండిపోయాయి. వాటిపై ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకనందున అవి దిబ్బలుగానే మిగిలిపోయాయి.
ఎరుపు రంగులోకి ఇలా: సముద్రపు ఇసుక ఎరుపు రంగులోకి మారడానికి వేల సంవత్సరాలు పట్టింది. ఇనుప వస్తువులు తుప్పు ఎలా పడుతుందో ఇక్కడా అదే జరిగింది. ఇసుకలోని ఇనుము నీటితో కలిసినప్పుడు కరిగి, ఆక్సీకరణం చెందడం వల్ల, ఎరుపు రంగును సంతరించుకున్నాయి. ఈ సమయంలో మొక్కలు వాటి మధ్య పేరుకుపోయిన మట్టితో పెరిగాయి. ఈ ఎర్రమట్టి వయస్సు 6 వేల సంవత్సరాలుగా శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు.
కిలోమీటర్ల కొద్దీ విస్తరణ: ప్రస్తుతం భీమిలి తీరం నుంచి 200 మీటర్ల దూరంలో, సముద్ర మట్టానికి 10 నుంచి 90 మీటర్ల ఎత్తున ఈ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు ఉన్నాయి. 4 కిలోమీటర్లు పొడవునా 2 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించాయి. బయటకు 10 మీటర్ల మేర వరకు కనిపించినా, కొన్ని చోట్ల 1.3 కిలోమీటర్లు లోతు నుంచి పేరుకున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.
ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తలు తవ్వకాలు చేపట్టారు. ఇక్కడ పురాతన, రాతి యుగానికి చెందిన ఆనవాళ్లున్నట్లు గుర్తించారు. ఆ కాలపు చరిత్ర తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ చేపట్టే పరిశోధనలు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతాయి అని పేర్కొన్నారు.
UNESCO Tentative List of World Heritage Sites-2025: ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు కోసం యునెస్కో రూపొందించిన తాత్కాలిక జాబితాను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ జాబితాలో తిరుమల కొండల సహజ వారసత్వ, భీమిలి ఎర్రమట్టి దిబ్బలు సహా దేశంలోని ఏడు ఆస్తులకు చోటు లభించింది. వాటిలోని మహారాష్ట్రలోని పంచగాని, మహాబలేశ్వర్ ప్రాంతంలోని డెక్కన్ ట్రాప్స్, కర్ణాటకలోని ఉడుపిలో ఉన్న సెయింట్ మేరీస్ ఐలాండ్ క్లస్టర్ జియోలాజికల్ హెరిటేజ్, మేఘాలయలోని మేఘాలయన్ ఏజ్ గుహలు (ఈస్ట్ ఖాసి హిల్స్), నాగాలాండ్లోని నాగా హిల్ ఓఫియోలైట్, కేరళలోని వర్కాల సహజ వారసత్వ సంపద ఉన్నాయి. ఈ వివరాలను యునెస్కో వెల్లడించింది. ఈ ఏడింటితో కలిపి ఇప్పటి వరకు భారత్లోని 69 అంశాలకు తాత్కాలిక జాబితాలో చోటు లభించింది.
