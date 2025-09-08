ETV Bharat / state

గ్రంథాలయమే ఇల్లు! - అక్కడే చదువుకుని కొలువులు సాధిస్తున్న యువత

గ్రంథాలయాలు కొలువుల నిలయాలు - జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటూ జీవితాలను మార్చుకుంటున్న యువత

Library in Vizianagarm District
Library in Vizianagarm District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 8:30 PM IST

Library in Vizianagarm District: పోటీ పరీక్షలకు, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి, కథలు చదవడానికి, పాటలు పాడడానికి ముఖ్యంగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ విశేషాలు, వర్తమాన వ్యవహారాలు, వివిధ రకాల పత్రికలు, పుస్తకాలు మొదలైనవి ముఖ్య భూమిక పోషిస్తాయి. ఇలా ఒక్కటేమిటి ఏ విషయమైనా ఇట్టే తెలుసుకోవాలంటే గ్రంథాలయానికి వెళితే చాలంటోంది నేటి యువతరం. వారే కాదు చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు వాటినే ఆశ్రయిస్తూ విజ్ఞానంతో పాటు విషయ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. మరికొందరు కొలువులను సాధిస్తూ తమ జీవితాలకు మెరుగులద్దుకుంటున్నారు.

వివిధ రకాలైన పుస్తకాలు: ఒకప్పుడు ఏ పుస్తకం కావాలంటే రూ.వందల్లో ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. పోటీ పరీక్షలవైతే దొరకడమే కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడా పరిస్థితి మారింది. గ్రంథాలయాల్లో అన్ని రకాల పుస్తకాలు లభిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో కేంద్ర గ్రంథాలయంతో పాటు మరో 41 శాఖలు ఉన్నాయి. ఒక్క ప్రధాన కేంద్రంలోనే దాదాపు 52,000 పుస్తకాలున్నాయి. వీటిని ఇప్పటికే డిజిటలైజేషన్‌ చేశారు. శాఖా కార్యాలయాల్లో 25 వరకూ దొరుకుతున్నాయి. వారాంతపు, మాస, రోజు వారీ పత్రికలు, మ్యాగజైన్లు వీటికి అదనంగా ఉండటం విశేషం.

' 2014లో బీఈడీ పూర్తి చేశా. 2016లో ఒప్పంద పీడీగా చేరా. 2018లో జరిగిన డీఎస్సీలో ప్రతిభ చూపినా ఒక్క అడుగు దూరంలో కొలువు దూరమైంది. అప్పటి నుంచి గ్రంథాలయమే నా ఇల్లు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉండేవాడిని. డీఎస్సీతో పాటు వివిధ రకాల పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యా. ఎన్నో పుస్తకాలు లభించడంతో సాధన సులువయ్యేది. ఈక్రమంలో ఇటీవల మూడు ఉద్యోగాలు దక్కాయి' అని వీటీ.అగ్రహారానికి చెందిన పి.సంతోష్‌కుమార్ తెలిపారు.

అభ్యర్థులకు అండగా: పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులు, చిన్నారులు, విద్యార్థులకు నిత్యం వివిధ రకాల పుస్తకాలు, మెటీరియల్‌ అందిస్తున్నామని గ్రంధాలయ సంఘం అధ్యక్షుడు గురుప్రసాద్ అన్నారు. వివిధ రకాల కార్యక్రమాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. గ్రంథాలయాల్లో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారానికి మా వంతు కృషి చేస్తున్నామని వివరించారు. కొన్ని ఇబ్బందులను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ గ్రంధాలయాల్లో చదువుకుని చాలా మంది కొలువులను సాధిస్తుండడం గొప్ప విషయమని గురుప్రసాద్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

ఏ పరీక్షలకైనా బృంద చర్చలు అత్యంత కీలకమని చీపురుపల్లి మండలం గొల్లలములగాంకు చెందిన పి. వెంకటలక్ష్మి అన్నారు. చాలా మంది చదివినా గుర్తించుకోలేరు కానీ అదే వేరొకరు చెబితేనో లేక ఎవరి నోటైనా వింటేనో సులువుగా అర్థం చేసుకుంటారని ఆమె పేర్కొన్నారు. అలాంటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం గ్రంథాలయాల్లో కనిపిస్తుంది. అభ్యర్థులు ఎక్కువ మంది వస్తుండడంతో ఏ అంశంపై అయినా చర్చించే అవకాశం దక్కతుందని వివరించారు. నేను కూడా వాటిని సద్వినియోగం చేసుకున్నానని ఈ సందర్భంగా వెంకటలక్ష్మి గుర్తుచేసుకున్నారు. స్నేహితులతో కలిసి జిల్లా కేంద్రంలో ఉంటూ కేంద్ర గ్రంథాలయానికి వెళ్తూ సాధన చేశానని వెల్లడించారు. అక్కడ దొరికే వర్తమాన వ్యవహారాల పుస్తకాలు ఉపయోగపడ్డాయనీ, దీనవలన తనకు డీఎస్సీలో కొలువు దక్కిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

Library in Vizianagarm District
విద్యార్థులకు పుస్తకాలను అందజేస్తున్న పూసపాటి అదితి విజయలక్ష్మి గజపతి రాజు (Eenadu)

పుస్తకాలను విద్యార్థులకు అందించిన ఎమ్మెల్యే : పుస్తకం, అక్షరం జీవితానికి మార్గదర్శిగా మారుతాయని ఎమ్మెల్యే అదితి గజపతిరాజు వివరించారు. సోమవారం విజయనగరం జిల్లాలోని గాజులరేగ జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్ పాఠశాలల్లో 598 మంది విద్యార్థులకు పెన్నులు, పుస్తకాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ చిన్న పుస్తకం పెద్ద ఆలోచనకు దారితీస్తుందని చెప్పారు. ప్రభుత్వం పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తుందన్నారు. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ ఛైర్మన్ కర్రోతు నర్సింగరావు, కార్పొరేటర్ రాధామని, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

