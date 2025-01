ETV Bharat / state

ఉండవల్లి టూ మంగళగిరి భూగర్భ మార్గం - ఆ ఆలయం నుంచే - ANANTHA PADMANABHA SWAMY CAVES

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Underpass from Undavalli to Mangalagiri At Anantha Padmanabha Swamy Caves : రెండో శతాబ్ద కాలంలోనే కొండల మధ్యలో సొరంగం మార్గం తవ్వి రాకపోకలు సాగించేవారంటే విచిత్రమే కదా. ఇది ఎక్కడో కాదండోయ్‌. గుంటూరు జిల్లాలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఉండవల్లిలోని అనంతపద్మనాభస్వామి గుహల నుంచి మంగళగిరిలోని పానకాలస్వామి ఆలయం వరకు 9 కి.మీ పొడవునా భూగర్భ మార్గం ఉండేదట.

రెండు, మూడు శతాబ్దాల క్రితం పూర్తిగా అడవి, కృష్ణానది విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతం కావడంతో మునులు రాకపోకల కోసం ఈ సొరంగ మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారని చరిత్ర చెబుతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఆనవాళ్లు ఇప్పటికీ కళ్లెదుటే కనిపిస్తున్నాయి. క్రీస్తుశకం 2, 3 శతాబ్దాల్లో బౌద్ధమతం ప్రాచుర్యం పొందుతున్న రోజుల్లో వీటిని నిర్మించి ఉండవచ్చని చరిత్ర చెబుతోంది. ఉండవవల్లి కొండలో ఉన్న ఒకే రాతిలో నాలుగంతస్తులుగా గుహలు నిర్మించారు. అప్పట్లో విష్ణు కుండినులు, బౌద్ధ భిక్షువుల కోసం వీటిని నిర్మించి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.