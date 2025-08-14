Teenage Accidents Increasing : ఇటీవల పిల్లల చేతికి వాహనాలు ఇచ్చే తల్లిదండ్రుల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం 18 ఏళ్లు నిండిన వారు మాత్రమే వాహనాలు నడిపేందుకు అర్హులు. వారు కూడా లైసెన్స్ తీసుకుని ఉండాలి. కానీ ప్రస్తుతం పల్లెలు, పట్టణాలు, నగరాల్లో పదో తరగతికి రాకముందే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల చేతికి వాహనాలు ఇస్తున్నారు. నియంత్రణ లేని పిల్లలు రోడ్లపై దూసుకుపోతూ ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. వారి కుటుంబాల్లో క్షోభను మిగులుస్తున్నారు. పోలీసుల తనిఖీల్లో పట్టుబడితే చట్ట ప్రకారం వారిపై కేసు నమోదు చేసి జరిమానా లేదా ఒకరోజు జువైనల్ హోంనకు తరలిస్తారు. పిల్లలకు వాహనాలు ఇవ్వొద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నా, తల్లిదండ్రుల్లో మార్పు రావడం లేదు.
తమ పిల్లలు వాహనం నడుపుతున్నారని మురిసిపోయే తల్లిదండ్రులు ఆ భావన నుంచి బయటకు రావాలి. వాహనం నడపడంపై వారికున్న అవగాహన ఎంత? మనం లేని సమయంలో ఎలా నడుపుతున్నారు? అని ఆలోచించాలి. వారి వయసుకు పరిమితమైన విచక్షణ ఉంటుంది. రోడ్డుపై దూసుకెళ్లడం తప్ప ప్రమాదాల గురించిన ఆలోచన ఉండదు. నిజానికి వాహనం నడిపే పిల్లలు, వాహన యజమానిపై పది రకాల కేసులు నమోదు చేయవచ్చు. అందుకే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు వాహనం ఇచ్చే ముందు ఆలోచించాల్సిందే.
- ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ఇంటర్ ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ములుగు జిల్లా కోమటిపల్లికి చెందిన విద్యార్థి (17) పాస్ కావడంతో స్నేహితులతో కలిసి అద్దెకు తీసుకొని వరంగల్కు వెళ్లి తిరిగి హనుమకొండ టీచర్స్ కాలనీకి వస్తున్న సమయంలో కారు అదుపు తప్పింది. సుబేదారి కలెక్టరేట్ వద్ద డివైడర్ను ఢీకొని అక్కడికక్కడే అతడు మరణించాడు. మిగతా నలుగురు గాయపడ్డారు.
- ఇటీవల ఎక్సైజ్ కాలనీకి చెందిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి ద్విచక్ర వాహనంపై రోడ్డుమీదకు రాగా, అదుపు తప్పి మరో వాహనాన్ని ఢీకొన్నాడు. ఈ ప్రమాదంలో ఆ విద్యార్థితోపాటు అవతలివైపు నుంచి వాహనం మీద వచ్చిన వ్యక్తి కూడా గాయపడ్డారు. అయితే పిల్లాడు అని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయలేదు.
ట్రాఫిక్ పోలీసులకు పట్టుబడితే :
- రవాణా శాఖ, పోలీసులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు చేసే సందర్భంలో పట్టుబడితే రూ.25 వేల వరకు జరిమానా విధించే అవకాశముంటుంది.
- మోటారు వాహన చట్టం, పోలీసుశాఖ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ల కింద కేసు పెడితే.. వాహన యజమానికి కనీసం మూడు నెలల నుంచి పదేళ్ల వరకు జైలుశిక్ష పడే అవకాశం ఉంటుంది.
- బాలబాలికలు వాహనాలు నడిపిన సమయంలో ప్రమాదానికి గురైతే వాహన యజమానిపై కేసు నమోదు చేస్తారు. వాహనాన్ని సీజ్ చేస్తారు. బీమా కూడా వర్తించదు.
- కోర్టులో నేరం రుజువైతే కఠిన శిక్షలు పడే అవకాశం ఉంటుంది.
"తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు వాహనాలను ఇవ్వకూడదు. 18 ఏళ్లు నిండి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ట్రాఫిక్ నియమాలు తెలిసిన వారికే ఇవ్వాలి. పిల్లలు వాహనాలు నడపడం ద్వారా వారు కంట్రోల్ చేయలేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. తల్లిదండ్రులపై కేసులు నమోదు చేస్తాం." - రాయల ప్రభాకర్రావు, ట్రాఫిక్ అదనపు డీసీపీ
