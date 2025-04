ETV Bharat / state

అమరావతిలో ఆ రోడ్డు నిర్మాణానికి లైన్ క్లియర్ - భూములిచ్చేందుకు రైతులు సుముఖత - FARMERS READY TO GIVE LANDS

Farmers Ready To Give Lands For Seed Access Road in Amaravati ( ETV Bharat )