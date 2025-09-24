ETV Bharat / state

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

దేశంలో 17 శాతం మందిలోనే అధిక రక్తపోటు నియంత్రణ - భయపెడుతున్న ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నివేదిక - భారత్​లో హైబీపీతో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు 21.20 కోట్ల మందని వెల్లడించిన రిపోర్ట్

WHO Global Report on Hypertension 2025
WHO Global Report on Hypertension 2025 (ANI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 7:41 PM IST

WHO Global Report on Hypertension 2025 : అధిక రక్తపోటు(హైపర్​ టెన్షన్) ప్రపంచాన్నే పట్టి పీడిస్తున్న జీవనశైలి వ్యాధుల్లో ఒకటి. హై బీపీని నియంత్రించుకోలేకపోవడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా 100 కోట్ల మందికి ఇది ప్రమాదకారిగా మారిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్​ఓ) మంగళవారం విడుదల చేసిన ‘గ్లోబల్‌ హైపర్‌ టెన్షన్‌ నివేదిక’ వెల్లడించింది. గత ఏడాది నాటికి 140 కోట్ల మంది హైబీపీతో బాధపడుతుండగా, ప్రతి ఐదుగురిలో ఒక్కరిలో మాత్రమే ఇది నియంత్రణలో ఉంటోందని డబ్ల్యూహెచ్​ఓ నివేదిక వెల్లడించింది. భారత్‌లో 30 నుంచి 79 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారిలో అధిక రక్తపోటు కేవలం 17 శాతం మందిలోనే నియంత్రణలో ఉందనే చేదు నిజాన్ని చెప్పిందీ నివేదిక. ప్రపంచంలో సగటున 34 శాతం మంది ఈ జబ్బు బారిన పడుతుండగా, మనదేశంలో 30 శాతంగా నమోదైంది.

వివరాలు :

  • భారత్​లో 21.20 కోట్ల మంది అధిక రక్తపోటుతో(హైబీపీతో) బాధపడుతుండగా, సుమారు 17.39 కోట్ల మందికి ఇది నియంత్రణలో లేదు. పురుషుల్లో 13 శాతం, స్త్రీలలో 22 శాతం మందిలో మాత్రమే అధిక రక్తపోటు జబ్బు నియంత్రణలో ఉంది.
  • అధిక రక్తపోటు కారణంగా 2021లో మొత్తం 13.04 కోట్ల మరణాలు సంభవించాయని నివేదిక వెల్లడించింది. ఇందులో పురుషులు 7.09 కోట్లు కాగా, మహిళలు 5.94 కోట్లు మంది.
  • హైబీపీ కారణంగా హృద్రోగ సమస్యలతో మరణించిన వారి సంఖ్య 27.85 లక్షలు. అధిక రక్తపోటు కారణంగా హృద్రోగ సమస్యలతో మరణించే వారు 48 శాతంగా ఉందని తేలింది.
  • మనదేశంలో హైపర్‌టెన్షన్‌ నియంత్రణకు చౌకధరలో జనరిక్‌ మెడిసిన్స్ వినియోగించడం మంచి చర్యగా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కొనియాడింది.
  • అధిక రక్తపోటు నియంత్రణకు ఆరోగ్యకర జీవన విధానం(లైఫ్​ స్టైల్​ మార్పులు), శాస్త్రీయమైన చికిత్స విధానాల లాంటివి పాటించాలని సూచించింది.

మారుతున్న జీవనశైలినే కారణం : హైపర్​ టెన్షన్​ బాధితులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 1.28 బిలియన్ల మంది అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అనేక అధ్యయనాల్లో తేలింది. దీని వల్ల హృదయ స్పందన రేటు పెరగడంతో పాటు శరీర అవయవాలకు తీవ్రమైన నష్టం కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా అధిక రక్తపోటు దృష్టి లోపానికి లేదా చూపు కోల్పోవడానికి కారణం అవుతుందని చెబుతున్నారు.

అధిక రక్తపోటుకు కారణాలు : అధిక రక్తపోటుకు మన జీవనశైలిలో(లైఫ్​స్టైల్​లో) చోటుచేసుకునే కొన్ని మార్పులు కారణమవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా స్థూలకాయం, నిద్రలేమి, ఉప్పు అధికంగా తీసుకోవడం, సరైన వ్యాయామం చేయకపోవడం, ఒత్తిడి, గర్భ నిరోధక మాత్రలు మితిమీరి వాడటం, నొప్పి నివారిణులు ఎక్కువగా వాడడం లాంటివి ముఖ్య కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. దీనివల్ల గుండె పోటు, కిడ్నీ సమస్యలు లాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశమూ లేకపోలేదు. కనుక ఎప్పటికప్పుడు బీపీని చెక్ చేయించుకుంటూ, డాక్టర్‌ సలహాలు పాటిస్తూనే దాన్ని అదుపులో ఉంచుకునేందుకు కొన్ని సహజసిద్ధమైన చిట్కాలు పాటించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్​ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.

