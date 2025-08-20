ETV Bharat / state

విచ్చలవిడిగా సైరన్లు, బ్లాక్ ఫిల్మ్​ల వినియోగం - చర్యలు అంతంత మాత్రమే!

కేంద్ర మోటారు వాహన నిబంధనల ప్రకారం ముందు గ్లాస్‌ 70 శాతం, సైడు గ్లాసులు 50 శాతం విజిబిలిటీ ఉండాలి - జనవరి నుంచి జులై వరకు 3,217 కేసులు నమోదు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 8:23 PM IST

Unauthorized Black Films And sirens Used In NTR District: వాహనాలకు నల్ల ఫిల్మ్​లు అంటించవద్దని కేంద్ర మోటారు వాహన నిబంధనలు ఉన్నాయి. అయితే వాటిని వాహనదారులు పట్టించుకున్నా దాఖలాలు కనిపించడం లేదు. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్​ పోలీసులు సైతం పట్టించుకోవడం లేదని పలువరంటున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నల్ల ఫిల్మ్‌లు అంటించిన గ్లాస్‌లతో నగరంలో వాహనాలు తిరుగుతున్నాయి. అడపాదడపా మాత్రమే పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టి చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. కళ్ల ముందే తిరుగుతున్నా వాటిని ఆపని పరిస్థితులు ఉన్నాయి.

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా: కేంద్ర మోటారు వాహన నిబంధనల ప్రకారం ముందు గ్లాస్‌ 70 శాతం విజిబిలిటీ ఉండాలి. సైడు గ్లాసులు 50 శాతం విజిబిలిటీ ఉండాలి. ముఖ్యంగా సైడు గ్లాసులు పూర్తిగా నల్ల ఫిల్మ్‌లను అతికిస్తున్నారు. వీటి వలన మహిళలపై దాడులు, అపహరణలు, పలు చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. వీటి వినియోగంపై కొందరికే అనుమతి ఉంది. జడ్, జడ్‌ ప్లస్, ప్రముఖులు, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా వీఐపీలకు మాత్రమే అనుమతిస్తారు.

అయితే ఈ మధ్య అసలు కారులో ఎవరు ఉన్నారో కూడా కనిపించనంతగా కార్లకు ఫిల్మ్‌లను అతికిస్తున్నారు. దీంతో నేరాలు చేసి, సులువుగా తప్పించుకునే ప్రమాదం ఉంది. సైరన్లు కూడా విచ్చలవిడిగా వాడుతున్నారు. నగర దారులపై విచ్చలవిడిగా సైరన్లు మోగిస్తూ కార్లు తిరుగుతున్నా ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు కనీసం నిలువరించడం లేదు. ఈ సంస్కృతి ఇటీవల బాగా పెచ్చుమీరింది.

తనిఖీలలో డొల్లతనం: ఇటీవల కొన్నాళ్లు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు నల్ల ఫిల్మ్‌లపై ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ చేపట్టారు. ఆ తర్వాత తనిఖీలను పూర్తిగా వదిలేశారు. దీంతో బ్లాక్‌ ఫిల్మ్‌ల గ్లాస్‌లతో వాహనాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీటిపై ఈ సంవత్సరం జనవరి నుంచి జులై వరకు 3,217 కేసులను నమోదు చేశారు. ఉల్లంఘనలకు రూ.1.04 లక్షల జరిమానాను విధించారు. ఒక్కొక్కరికి రూ.500-1,000 వరకు విధిస్తున్నారు. తిరిగి ఇదే ఉల్లంఘనకు పాల్పడితే వాహనాన్ని వాహనాన్ని సీజ్‌ చేయొచ్చు. వాహనాల లోపల భాగం కనిపించకుండా ఉండేందుకు వినియోగిస్తున్న అన్ని రకాల ఫిల్మ్‌లపై నిషేధం ఉంది. అందుకే వాహనాల తయారీ సమయంలో వాడిన గ్లాస్‌నే వినియోగించాల్సి అవసరం ఉంది.

రద్దీ ప్రదేశాల్లో సైరన్ల హడావుడి: ప్రధాన రహదారి కూడళ్లలో రద్దీ వేళల్లో వాహనాలు బారులు తీరినప్పటికీ కొందరు వాహనాల్లో సైరన్లు మోగిస్తూ హడావుడి చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్‌ క్లియరెన్స్‌ కోసం, తమ దర్పాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. అక్కడ విధుల్లో ఉన్న ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు కనీసం ఆపే ప్రయత్నం చేయడం లేదు. వెరసి మరింతగా ఈ సంస్కృతి విస్తరిస్తోంది. ప్రజాప్రతినిధులు, కార్పొరేషన్ల ఛైర్మన్లు, చోటా నాయకులూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వీటిని వాడుతుండటం గమనార్హం. అత్యంత వేగంతో సైరన్‌ మోగిస్తూ వెళ్తున్నారు. సైరన్లను కేవలం అత్యవసర విధుల్లో ఉన్న పోలీసు అధికారులు, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ మేజిస్ట్రేట్లు మాత్రమే వాడేందుకు అనుమతి ఉంటుంది. నిబంధనల ప్రకారం ఇతరులు వాడకూడదు. అయినా ఇష్టానుసారం వాడేస్తున్నారు.

