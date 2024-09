ETV Bharat / state

'నాకు ఈతరాదు వదిలేయండన్నా ప్లీజ్​' - తాగిన మత్తులో స్విమ్మింగ్ పూల్‌లోకి యువకుడిని నెట్టేసిన సహోద్యోగులు - Birthday Party Death In Ghatkesar

By ETV Bharat Telangana Team

Two Youths Killed Friend in Drunkenness in Ghatkesar ( ETV Bharat )