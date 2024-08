ETV Bharat / state

మురికి కాల్వలో పడిన చిన్నారి మృతి - పన్నెండు గంటల తర్వాత మృతదేహం లభ్యం - Child Died After Falling into Canal

Updated : Aug 22, 2024, 9:48 AM IST

Published : Aug 22, 2024, 7:28 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Two Years Old child Fell Into Canal ( ETV Bharat )