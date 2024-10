ETV Bharat / state

'మీకు నరదిష్టి' ఉంది అంటూ ఇంటికొస్తారు.. ఆపై అంతా మాయం

Two Women Fraud in the Name of Nara disti Pooja in Hyderabad : ఇంద్ర సినిమాలో బ్రహ్మానందం గ్యాంగ్​.. మీది తెనాలే మాది తెనాలే అంటూ పెద పిచ్చయ్య ఫ్యామిలీకి మాయమాటలు చెప్పి నగలు కొట్టేసిన సీన్​ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. అచ్చం అలాగే హైదరాబాద్​లో ఓ ఘటన జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఆ సీన్​ పండించింది మాత్రం ఓ ఇద్దరు మహిళలు. చూడటానికి ఎంతో అమాయకంగా, కట్టు-బొట్టులో దైవత్వం ఉట్టిపడేలా నటిస్తూ దొంగ పూజలు చేస్తూ డబ్బులు కొట్టేశారు. కానీ చివరకు పోలీసులు వీళ్ల గుట్టు రట్టు చేశారు.

Cheated in the Name of Pooja were Arrested : ఇద్దరు మహిళలు నుదుట పెద్దబొట్టు పెట్టుకొని దైవత్వం అంతా ముఖంలో, వస్త్రాధరణలో కనిపించేలా నటిస్తూ ఇంటింటికి తిరిగి మీకు నరదిష్టి ఉంది, మేము తొలగిస్తామని నమ్మిస్తారు. ఇంట్లో ఉండే సామగ్రి, నగదును తెప్పించి మూట కట్టిస్తారు. పూజ చేస్తున్నట్లు నటిస్తూనే సొమ్ము దోచేస్తారు. ఈ ఇద్దరు మహిళలను బంజారాహిల్స్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

