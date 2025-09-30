బైకుల వల్లే 60 శాతం ప్రమాదాలు - హెల్మెట్ లేకపోతే ప్రాణాలకు నో గ్యారంటీ!
హెల్మెట్ ధరించకుండా ప్రయాణాలు - దాదాపు 45 శాతం మంది మృతుల్లో హెల్మెట్ ధరించని వారే ఎక్కువ - పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు - హెల్మెట్ తప్పకుండా పెట్టుకోవాలంటున్న పోలీసులు
Published : September 30, 2025 at 12:32 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 12:47 PM IST
Increasing Two-wheeler Accidents : చిన్న నిర్లక్యం ఖరీదు ఓ నిండు ప్రాణం. దీనివల్ల జరగరాని ప్రమాదం ఏదైనా జరిగితే రోడ్డున పడేది ఒక్కరో, ఇద్దరో కాదు! ఒక కుటుంబం. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని రహదారులపై ద్విచక్ర వాహన ప్రమాదాలు అంతకంతకూ పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటివరకు జరిగి మరణ ఘటనలు పరిశీలిస్తే హెల్మెట్ విషయంలో చూపుతున్న నిర్లక్ష్యం వల్ల విలువైన ప్రాణాల్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొద్దిపాటి అప్రమత్తతతో సురక్షితంగా బయటపడొచ్చని పోలీసు అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల జరిగిన ఘటనలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలం రాంపూర్కు చెందిన హుస్సేన్ (47) మార్కెటింగ్ రంగంలో పనిచేసేవారు. ఈ నెల 27వ తేదీన కామారెడ్డి నుంచి తిరిగి వెళ్తుండగా సదాశివనగర్ మండలం దగ్గి శివారులో భారీ వాహనాన్ని ఢీకొట్టాడు. అతను ధరించిన హెల్మెట్ నాసిరకానిది కావడంతో తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో సంఘటనా స్థలంలోనే అతడు మృతి చెందాడు.
- నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూర్ క్రాస్ రోడ్డు వద్ద రెండు వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో దినేష్(26) అనే యువకుడు మృతి చెందాడు. వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్న మరో ఇద్దరు ఆస్పత్రి పాలయ్యారు.
60 శాతం వాటా ప్రమాదాలదే! : ఉమ్మడి జిల్లాలో 60 శాతం రహదారి ప్రమాదాలు ద్విచక్ర వాహనాల వల్లే సంభవిస్తున్నాయి. దాదాపు 45 శాతం మంది మృతుల్లో హెల్మెట్ ధరించని వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. గత మూడు నెలల్లో ఆర్మూర్, ఇందల్వాయి, వర్ని, డిచ్పల్లి, నందిపేట్ మండలాల్లోని మండల కేంద్రాలు, గ్రామీణ రహదారులపై అత్యధిక ఘటనలు జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
దీనికంతటికీ ముఖ్య కారణం రహదారి భద్రత నిబంధనలు పాటించకపోవడమేనని పోలీసులు తెలిపారు. దసరా పండుగ సమీపిస్తోంది. ఈ సెలవుల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, యువత వాహనాలపై దూకుడుగా ప్రయాణించకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఉంది.
వాహనదారులూ ఇది గమనించండి :
- హెల్మెట్ ధర ఎక్కువని ఆలోచించొద్దు. ఐఎస్ఐ గుర్తుతో మరింత రక్షణ కల్పిస్తుందా? అనేది పరిశీలించాలి.
- నాసిరకం, ధర తక్కువ వాటితో ప్రమాదం నుంచి రక్షణ పొందలేం. మామూలు దానికి, నాణ్యమైన వాటికి ధర వ్యత్యాసం రూ.500లోపే ఉంటుంది.
- హెల్మెట్ను పోలీసుల కోసం కాకుండా మీ కోసం ధరించండి.
- సాధారణంగా కొంతమంది హెల్మెట్ను బైక్ అద్దానికో, వెనుక కొక్కేనికో తగిలిస్తుంటారు. అయితే ఇది సరికాదు. హెల్మెట్ ధరించాకే బండిని స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది.
- హెల్మెట్ను కేవలం తలకు ధరించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. క్లిప్ పెట్టుకుంటేనే ప్రమాద సమయాల్లో గాయాలు కాకుండా ఉంటాయి.
- తనిఖీల నుంచి తప్పించుకోవడానికో, గాలి వీస్తుందనో టోపీ తరహా తేలిక వాటిని వినియోగిస్తే ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు.
''ద్విచక్ర వాహనదారులు ప్రతి ఒక్కరూ రహదారి భద్రతా నిబంధనలు పాటించాలి. ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని తెలిసీ హెల్మెట్ను ధరించకపోవడం, రాంగ్రూట్లోకి వెళ్లి ఎదురుగా వచ్చేవారిని ఢీకొనడం వంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. నిర్లక్ష్యం వహించే వారిపై శాఖాపరమైన చర్యలకు వెనకాడటం లేదు. అందరూ చైతన్యంతో, సామాజిక స్పృహతో మెలగాలి.'' - మస్తాన్ అలీ, ట్రాఫిక్ ఏసీపీ, నిజామాబాద్
'నాకే చాలా బాధగా ఉంది - నన్ను ధరించండి - మీ ప్రాణాన్ని కాపాడుకోండి'
బైకర్స్కు హై అలర్ట్ : హెల్మెట్ లేనిదే బయటకు అస్సలు వెళ్లకండి - ఎందుకో ఇది చూడండి