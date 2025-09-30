ETV Bharat / state

బైకుల వల్లే 60 శాతం ప్రమాదాలు - హెల్మెట్ లేకపోతే ప్రాణాలకు నో గ్యారంటీ!

హెల్మెట్​ ధరించకుండా ప్రయాణాలు - దాదాపు 45 శాతం మంది మృతుల్లో హెల్మెట్​ ధరించని వారే ఎక్కువ - పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు - హెల్మెట్​ తప్పకుండా పెట్టుకోవాలంటున్న పోలీసులు

wear helmet
wear helmet (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 12:32 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 12:47 PM IST

Increasing Two-wheeler Accidents : చిన్న నిర్లక్యం ఖరీదు ఓ నిండు ప్రాణం. దీనివల్ల జరగరాని ప్రమాదం ఏదైనా జరిగితే రోడ్డున పడేది ఒక్కరో, ఇద్దరో కాదు! ఒక కుటుంబం. ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని రహదారులపై ద్విచక్ర వాహన ప్రమాదాలు అంతకంతకూ పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటివరకు జరిగి మరణ ఘటనలు పరిశీలిస్తే హెల్మెట్​ విషయంలో చూపుతున్న నిర్లక్ష్యం వల్ల విలువైన ప్రాణాల్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొద్దిపాటి అప్రమత్తతతో సురక్షితంగా బయటపడొచ్చని పోలీసు అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల హెల్మెట్​ లేకుండా ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల జరిగిన ఘటనలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • నిజామాబాద్​ జిల్లా డిచ్​పల్లి మండలం రాంపూర్​కు చెందిన హుస్సేన్​ (47) మార్కెటింగ్​ రంగంలో పనిచేసేవారు. ఈ నెల 27వ తేదీన కామారెడ్డి నుంచి తిరిగి వెళ్తుండగా సదాశివనగర్​ మండలం దగ్గి శివారులో భారీ వాహనాన్ని ఢీకొట్టాడు. అతను ధరించిన హెల్మెట్​ నాసిరకానిది కావడంతో తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో సంఘటనా స్థలంలోనే అతడు మృతి చెందాడు.
  • నిజామాబాద్​ జిల్లా వేల్పూర్​ క్రాస్​ రోడ్డు వద్ద రెండు వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో దినేష్​(26) అనే యువకుడు మృతి చెందాడు. వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్న మరో ఇద్దరు ఆస్పత్రి పాలయ్యారు.

60 శాతం వాటా ప్రమాదాలదే! : ఉమ్మడి జిల్లాలో 60 శాతం రహదారి ప్రమాదాలు ద్విచక్ర వాహనాల వల్లే సంభవిస్తున్నాయి. దాదాపు 45 శాతం మంది మృతుల్లో హెల్మెట్​ ధరించని వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. గత మూడు నెలల్లో ఆర్మూర్​, ఇందల్​వాయి, వర్ని, డిచ్​పల్లి, నందిపేట్​ మండలాల్లోని మండల కేంద్రాలు, గ్రామీణ రహదారులపై అత్యధిక ఘటనలు జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

దీనికంతటికీ ముఖ్య కారణం రహదారి భద్రత నిబంధనలు పాటించకపోవడమేనని పోలీసులు తెలిపారు. దసరా పండుగ సమీపిస్తోంది. ఈ సెలవుల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, యువత వాహనాలపై దూకుడుగా ప్రయాణించకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఉంది.

వాహనదారులూ ఇది గమనించండి :

  • హెల్మెట్​ ధర ఎక్కువని ఆలోచించొద్దు. ఐఎస్​ఐ గుర్తుతో మరింత రక్షణ కల్పిస్తుందా? అనేది పరిశీలించాలి.
  • నాసిరకం, ధర తక్కువ వాటితో ప్రమాదం నుంచి రక్షణ పొందలేం. మామూలు దానికి, నాణ్యమైన వాటికి ధర వ్యత్యాసం రూ.500లోపే ఉంటుంది.
  • హెల్మెట్​ను పోలీసుల కోసం కాకుండా మీ కోసం ధరించండి.
  • సాధారణంగా కొంతమంది హెల్మెట్​ను బైక్​ అద్దానికో, వెనుక కొక్కేనికో తగిలిస్తుంటారు. అయితే ఇది సరికాదు. హెల్మెట్ ధరించాకే బండిని స్టార్ట్​ చేస్తే మంచిది.
  • హెల్మెట్​ను కేవలం తలకు ధరించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. క్లిప్​ పెట్టుకుంటేనే ప్రమాద సమయాల్లో గాయాలు కాకుండా ఉంటాయి.
  • తనిఖీల నుంచి తప్పించుకోవడానికో, గాలి వీస్తుందనో టోపీ తరహా తేలిక వాటిని వినియోగిస్తే ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు.

''ద్విచక్ర వాహనదారులు ప్రతి ఒక్కరూ రహదారి భద్రతా నిబంధనలు పాటించాలి. ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని తెలిసీ హెల్మెట్​ను ధరించకపోవడం, రాంగ్​రూట్​లోకి వెళ్లి ఎదురుగా వచ్చేవారిని ఢీకొనడం వంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. నిర్లక్ష్యం వహించే వారిపై శాఖాపరమైన చర్యలకు వెనకాడటం లేదు. అందరూ చైతన్యంతో, సామాజిక స్పృహతో మెలగాలి.'' - మస్తాన్‌ అలీ, ట్రాఫిక్‌ ఏసీపీ, నిజామాబాద్‌

'నాకే చాలా బాధగా ఉంది - నన్ను ధరించండి - మీ ప్రాణాన్ని కాపాడుకోండి'

బైకర్స్​కు హై అలర్ట్ : హెల్మెట్ లేనిదే బయటకు అస్సలు వెళ్లకండి - ఎందుకో ఇది చూడండి

