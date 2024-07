ETV Bharat / state

ఉత్తరాఖండ్​లో విరిగిపడ్డ కొండచరియలు - ఇద్దరు హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి - Hyderabad Tourists Died in chamoli

By ETV Bharat Telangana Team

Two Hyderabad Pilgrims killed in Landslides in Uttarakhand ( ETV Bharat )