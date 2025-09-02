ETV Bharat / state

లండన్​లో విషాదంగా మారిన గణేష్ నిమజ్జనం - రెండుకార్లు ఢీకొని ఇద్దరు తెలుగు విద్యార్థుల దుర్మరణం - TELUGU STUDENTS DIED IN UK ACCIDENT

లండన్​లో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు హైదరాబాద్​ వాసుల మృతి - గణేశ్​ నిమజ్జనం ముగించుకుని వస్తుండగా ఘటన

Telugu Students Died In London Road Accident
Telugu Students Died In London Road Accident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 12:07 PM IST

1 Min Read

Telugu Students Died In London Road Accident : లండన్​లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో హైదరాబాద్​కు చెందిన ఇద్దరు యువకులు దుర్మరణం చెందారు. వినాయక నిమజ్జనానికి వెళ్లి వస్తుండగా రెండు కార్లు ఢీ కొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను నాదర్​గుల్​కు చెందిన తర్రె చైతన్య (23), ఉప్పల్​కు చెందిన రిషి తేజ (21)గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనలో మరో ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులు అక్కడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. బాధితులంతా తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు.

Telugu Students Died In London Road Accident
తర్రె చైతన్య, రిషి తేజ (ETV)

8నెలల క్రితం లండన్​కు : నాదర్‌గుల్‌కు చెందిన తర్రె ఐలయ్య, తర్రె మంగమ్మల చిన్న కుమారుడు చైతన్య. బీటెక్‌ పూర్తి చేసిన ఆయన ఉన్నత చదువుల కోసం 8 నెలల క్రితం లండన్‌ వెళ్లాడు. వినాయక ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించుకుని 8 మంది స్నేహితులతో రెండు కార్లలో నిమజ్జనానికి బయల్దేరారు. తిరిగి వస్తున్న సమయంలో వీరి కార్లు ఒకదానికొకటి ఢీ కొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో తర్రె చైతన్య, రిషి తేజ అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి సోమవారం రాత్రి కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం అందింది. వీరి మృతితో కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లిన కుమారుడు ఇలా అవుతాడు అనుకోలేదని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

బాధితుల వివరాలు : ఆసుపత్రిలో చేరిన వారి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సాయి గౌతమ్ రావుల్లాకు వెంటిలేషన్ పై చికిత్స అందిస్తున్నారు. తాటికాయల నూతన్​కు సగం శరీరం పక్షవాతం వచ్చింది. గుర్రం యువ తేజ రెడ్డి, వంశీ గొల్ల, పెంట్యాల వెంకట సుమంత్ చికిత్స పొందుతున్నారు. బాధితులంతా రాయల్​ లండన్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రమాదం సమయంలో కార్లు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న బటమేకల గోపీచంద్​, మనోహర్​ సబ్బాని ప్రస్తుతం పోలీస్​ కస్టడీలో ఉన్నారు.

ఈ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణమంటే - ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకోవడమే!

ఆ రోడ్డు ఎక్కారంటే మృత్యువునే పక్కన పెట్టుకున్నట్లు - వారానికొకరు చనిపోవాల్సిందే!

Telugu Students Died In London Road Accident : లండన్​లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో హైదరాబాద్​కు చెందిన ఇద్దరు యువకులు దుర్మరణం చెందారు. వినాయక నిమజ్జనానికి వెళ్లి వస్తుండగా రెండు కార్లు ఢీ కొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను నాదర్​గుల్​కు చెందిన తర్రె చైతన్య (23), ఉప్పల్​కు చెందిన రిషి తేజ (21)గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనలో మరో ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులు అక్కడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. బాధితులంతా తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు.

Telugu Students Died In London Road Accident
తర్రె చైతన్య, రిషి తేజ (ETV)

8నెలల క్రితం లండన్​కు : నాదర్‌గుల్‌కు చెందిన తర్రె ఐలయ్య, తర్రె మంగమ్మల చిన్న కుమారుడు చైతన్య. బీటెక్‌ పూర్తి చేసిన ఆయన ఉన్నత చదువుల కోసం 8 నెలల క్రితం లండన్‌ వెళ్లాడు. వినాయక ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించుకుని 8 మంది స్నేహితులతో రెండు కార్లలో నిమజ్జనానికి బయల్దేరారు. తిరిగి వస్తున్న సమయంలో వీరి కార్లు ఒకదానికొకటి ఢీ కొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో తర్రె చైతన్య, రిషి తేజ అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి సోమవారం రాత్రి కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం అందింది. వీరి మృతితో కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లిన కుమారుడు ఇలా అవుతాడు అనుకోలేదని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

బాధితుల వివరాలు : ఆసుపత్రిలో చేరిన వారి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. సాయి గౌతమ్ రావుల్లాకు వెంటిలేషన్ పై చికిత్స అందిస్తున్నారు. తాటికాయల నూతన్​కు సగం శరీరం పక్షవాతం వచ్చింది. గుర్రం యువ తేజ రెడ్డి, వంశీ గొల్ల, పెంట్యాల వెంకట సుమంత్ చికిత్స పొందుతున్నారు. బాధితులంతా రాయల్​ లండన్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రమాదం సమయంలో కార్లు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న బటమేకల గోపీచంద్​, మనోహర్​ సబ్బాని ప్రస్తుతం పోలీస్​ కస్టడీలో ఉన్నారు.

ఈ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణమంటే - ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకోవడమే!

ఆ రోడ్డు ఎక్కారంటే మృత్యువునే పక్కన పెట్టుకున్నట్లు - వారానికొకరు చనిపోవాల్సిందే!

For All Latest Updates

TAGGED:

TELUGU STUDENTS DIED IN UK ACCIDENTLONDON ACCIDENT HYD STUDENTS DEADయూకే రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతిHYD STUDENTS DIES IN UK ACCIDENTTELUGU STUDENTS DIED IN UK ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.