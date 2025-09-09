ఎండీఎంఏ మూలాల శోధనకు బృందాలు - ఆ రెండు నగరాల్లో సరకు రహస్యాలు!
ఒకటి విశాఖకు, మరొకటి బెంగళూరుకు పయనం - మ్యాడీ, స్వరూప్రాజ్, మరో వ్యక్తి కోసం గాలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 1:01 PM IST
Two Special Teams Formed to Crack MDMA Cases : ఎండీఎంఏ కేసులో మూలాలను తవ్వి తీసేందుకు పోలీసులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇందుకు రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవల బెంగళూరులో ఎండీఎంఏ కొని విశాఖపట్నం తీసుకెళ్తూ 19.1 గ్రాములతో యువతీ, యువకులు విజయవాడలో పట్టుబడ్డారు. ఈ కేసులో విశాఖ నగరానికి చెందిన శ్రీవాత్సవ్, హవీలాతోపాటు లోహిత్ యాదవ్లు ఇప్పటికే అరెస్టయ్యారు. ఇంకా స్వరూప్రాజ్, పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన మ్యాడీ, డ్రాపింగ్ పాయింట్ వివరాలను లోహిత్కు ఇచ్చిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తిని అరెస్టు చేయాల్సి ఉంది.
తొలుత ఇన్వెస్టిగేషన్లో లోహిత్ పేరును శ్రీవాత్సవ్ వెల్లడించలేదు. విశాఖలో లోహిత్ యాదవ్ పుట్టినరోజు వేడుకలలో దీనిని వినియోగించేందుకు తెమ్మని బెంగళూరులో ఉన్న శ్రీవాత్సవ్, హవీలాకు చెప్పాడు. ఈమేరకు వీరు లోహిత్ ఇచ్చిన నెంబరుకు ఫోన్ చేసి, అటు నుంచి వచ్చిన లొకేషన్కు వెళ్లి సరకు తీసుకుని విశాఖ బయలుదేరారు. ముందస్తు సమాచారం మేరకు పోలీసులు విజయవాడలో వీరిని అరెస్టు చేశారు.
విశాఖ, బెంగళూరులో మూలాలు : ఈ కేసులో డ్రగ్ వినియోగించే వారంతా విశాఖ నగరం వారే. సరకు కొనుగోలు చేసింది బెంగళూరులో కావడంతో ఈ రెండు నగరాల్లో ఎండీఎంఏ మూలాలు ఉన్నాయి. కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని చివరి వరకు వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. బెంగళూరు వెళ్లే బృందానికి మంగళవారం ఫారిన్ పాస్పోర్టు ఇవ్వనున్నారు. అనంతరం ఈ బృందాలు రంగంలోకి దిగనున్నాయి.
సరకు తీసుకోవాల్సిన ప్రాంతం గురించి లోహిత్కు స్వరూప్ రాజ్ చెప్పడంతో అతని పేరును కూడా మాచవరం పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చారు. అప్పటి నుంచి ఫోన్ను స్విచాఫ్ చేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లాడు. హైదరాబాద్కు వెళ్లి ఉంటాడని భావిస్తున్నారు. ఎండీఎంఏను సరఫరా చేసిన మ్యాడీ, డ్రాపింగ్ పాయింట్ వివరాలు తెలిపిన బెంగళూరుకు చెందిన మరో వ్యక్తి కోసం ఓ బృందం అక్కడకు వెళ్తోంది. మ్యాడీ తన వాట్సాప్ నెంబరు, ఫోన్ను ఆఫ్ చేశాడు. అక్కడి ఇన్ఫార్మర్ల ద్వారా పోలీసులు నిఘా పెట్టినా ఆచూకీ దొరకలేదు.
సూత్రధారులు పరార్ - చిక్కేది మాత్రం వినియోగదారులే!
డ్రగ్స్ అమ్మేందుకు పెద్ద నెట్వర్క్: విజయవాడ నగరంలో తరచుగా డ్రగ్స్ కేసులలో పలువురు పట్టుబడుతున్నప్పటికీ అసలు సూత్రధారుల జాడ మాత్రం కానరావడం లేదు. వినియోగదారులే దొరుకుతున్నారు కానీ అసలైన వారు దొరకడం లేదు. పోలీసులు వీరి అరెస్టులతోనే సరిపెడుతున్నారు. ఫలితంగా ఎండీఎంఏ కేసులు చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తూ గత రెండున్నర సంవత్సరాలుగా విజయవాడలో భారీ ఎత్తున పట్టుబడుతున్నాయి. ఇటీవల విశాఖపట్నం నగర యువతీ, యువకులు బెంగళూరు నుంచి 19.1 గ్రాములు డ్రగ్స్ను తరలిస్తుండగా దొరికిన సంగతి తెలిసిందే. ముందస్తు సమాచారంతోనే వారిని పోలీసులు పట్టుకుంటున్నారు. మిగిలిన సమయాల్లో గుట్టుగా రవాణా అవుతోంది.
ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నగరం, చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసర ప్రాంతాల్లో కళాశాలలకు వచ్చి చదివేవారిలో పలువురు మత్తుకు అలవడుతున్నారు. ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చి చదువుతున్న విద్యార్ధుల్లో కొందరు దీనిని ఆదాయ వనరుగా మార్చుకున్నారు. ఆర్థిక అవసరాలకు దీనిని సరఫరా చేస్తున్నారు. వీరు బాగా నమ్మకస్తులకే అందిస్తారు. ఫోన్ చేస్తే చాలు రెక్కలు కట్టుకుని వచ్చి వాలిపోతున్నారు. నిఘా కళ్లుగప్పి తెస్తున్నారు. బస్సులు, రైళ్లలో విజయవాడకు తెస్తున్నారు.
చదువుకునే రోజుల నుంచే డ్రగ్స్ అలవాటు - పోలీసుల విచారణలో ఆ ఇద్దరు