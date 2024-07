ETV Bharat / state

స్విమ్మింగ్‌ ఫూల్‌లో విద్యుదాఘాతం - 16 మందికి గాయాలు, ఇద్దరికి సీరియస్​ - Current Shock in Swimming Pool

Two were Serious by Current Shock in Swimming Pool : హైదరాబాద్​లో పహడి షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ స్విమ్మింగ్​లో ఫూల్‌​లో స్నానానికి వెళ్లిన ఓ కుటుంబ సభ్యులు విద్యుత్​ఘాతానికి గురయ్యారు. దీంతో 16 మందికి గాయాలు కాగా ఇద్దరికి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. నగరంలోని జల్​పల్లి ప్రాంతంలోని ఓ ఫాంహౌస్​​లో ఆహ్లాదంగా గడిపేందుకు నాంపల్లి అగహాపురకు చెందిన ఓ కుటుంబం ఫాంహౌస్​కు వెళ్లారు. అయితే వారంతా స్విమ్మింగ్ ఫూల్‌​లో సరదాగా ఈత కొడుతున్న సమయంలో నీటిలో విద్యుత్ సరఫరా అయి కరెంట్ షాక్ కొట్టింది.