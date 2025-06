ETV Bharat / state

కేంద్ర సర్వీసులకు ఇద్దరు ఏపీ ఐఏఎస్‌ అధికారులు - రిలీవ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు - AP IAS OFFICERS TO CENTRAL SERVICE

Published : June 13, 2025 at 2:53 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Two Senior IAS Officers Going to Central Service: రాష్ట్రానికి చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు కేంద్ర సర్వీసులకు వెళ్తున్నారు. 2010 బ్యాచ్​కు చెందిన ఆర్థిక శాఖలో అదనపు కార్యదర్శిగా ఉన్న జె. నివాస్​ను జనగణన కార్యకలాపాల డైరెక్టర్​గా నియమితులయ్యారు. అలాగే 2011 బ్యాచ్​కు చెందిన రిజిస్ట్రేషన్ & స్టాంపుల శాఖ ఐజీగా ఉన్న ఎం. హరి నారాయణన్, దిల్లీలోని తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య శాఖలో డైరెక్టర్‌గా నియమితులయ్యారు. వీరు ఇరువురినీ వెంటనే రిలీవ్ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధిత శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

జె. నివాస్ వెళ్లడంతో ఖాళీ అయిన ఆర్ధిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శి నియామకానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్ధిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిని సీఎస్ విజయానంద్ ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కమిషనర్​గా ఉన్న వీరపాండియన్​కు రిజిస్ట్రేషన్ & స్టాంపుల శాఖ ఐజీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ సీఎస్ విజయానంద్ ఆదేశాలిచ్చారు.