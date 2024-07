ETV Bharat / state

ఒకే క్లాస్ రూమ్​లో రెండు స్కూల్స్ - ఇట్లాగైతే చదివేది ఎట్లా సారూ? - 2 SCHOOLS IN 1 CLASS IN MANCHERIAL

Two schools run in one room ( ETV Bharat )

Two Schools Run in One Room at Mancherial : ఈ మధ్య కాలంలో ఉపాధ్యాయుల కొరత, అవసరం లేని చోట ఉపాధ్యాయుల బదిలీల వార్తలు తరచూ వింటున్నాం. అయితే, ఇక్కడ మాత్రం ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ఉన్నా అందుకు తగ్గట్టుగా తరగతి గదులు లేవు. దీంతో రెండు స్కూల్స్​కు చెందిన విద్యార్థులకు ఒకే పాఠశాలలో తరగతులు బోధిస్తున్నారు. ఈ సంఘటన మంచిర్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

ఒక గదిలో రెండు తరగతులు నిర్వహించడం అక్కడక్కడ జరుగుతుంటుంది. మంచిర్యాల జిల్లా భీమిని మండలం కేస్లాపూర్‌ అనుబంధ గ్రామం గట్టుపల్లిలో మాత్రం ఒకే గదిలో ఏకంగా రెండు పాఠశాలలను నిర్వహిస్తున్నారు. కేస్లాపూర్‌ ప్రాథమిక పాఠశాల భవనం శిథిలావస్థకు చేరడంతో కూల్చేశారు. అక్కడి విద్యార్థులను అదే పంచాయతీలోని గట్టుపల్లి పాఠశాలకు తరలించారు. ఇక్కడ ఒక గది, వరండా మాత్రమే ఉన్నాయి.

ఇక్కడేమో 100 మంది విద్యార్థులకు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు - అక్కడ విద్యార్థులు లేకున్నా టీచర్ కేటాయింపు - Govt school students in Telangana