చుట్టూ వరద, మొరాయించిన ఆర్టీసీ బస్సులు - ప్రాణభయంతో వంద మంది ప్రయాణికులు

భారీ వర్షానికి తడిసిముద్దయిన వరంగల్​ - అండర్‌ బ్రిడ్జి కింద వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయిన బస్సు - బస్సులోని ప్రయాణికులను తాడు సాయంతో బయటకు తెచ్చిన పోలీసులు - ప్రయాణికులను సురక్షితంగా కాపాడిన పోలీసులు

Heavy Rain Lash In Warangal City
Heavy Rain Lash In Warangal City (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read

Heavy Rain Lash In Warangal City : ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షానికి వరంగల్ నగరం తడిసి ముద్దయ్యింది. క్లౌడ్ బరస్ట్​ తరహాలో కుండపోతగా కురిసిన వాన నగరంలోని రహదారులను చెరువులుగా మార్చేసింది. వరంగల్ చౌరస్తా, పాత బీట్ బజార్, బట్టల బజార్‌తో పాటు పెరికవాడ రైల్వే గేట్ అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద వరద నీరు నిలవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి కింద వరదనీటిలో రెండు ఆర్టీసీ బస్సులు చిక్కుకున్నాయి. దీంతో బస్సుల్లో ఉన్నవారు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.

వరంగల్‌లో వర్ష బీభత్సం - వరదలో చిక్కుకున్న 2 ఆర్టీసీ బస్సులు (ETV)

వరదనీటిలో చిక్కుకున్న బస్సు : ఒక్కసారిగా వరదనీరు ముంచెత్తడం, బస్సులు అందులో నిలిచిపోయి ఎటూ వెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు ప్రాణభయంతో కేకలు వేశారు. దీనిని గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారమివ్వడంతో, వారు అక్కడకు చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. తాడు సాయంతో బస్సుల్లో ఉన్న ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. అన్నారం, మహబూబాబాద్​ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఈ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో సుమారు 100 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. బస్సులో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులను అతికష్టం మీద పోలీసులు బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఈ ఘటన జరిగిన అనంతరం పోలీసులు ఆ రూట్​ను మూసివేసి వాహనాలను మరో మార్గంలోకి మళ్లించారు. సమయానికి పోలీసులు వచ్చి కాపాడటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రయాణికుల ప్రాణాలు కాపాడిన పోలీసులను ప్రజలు అభినందించారు.

చెరువులను తలపించిన రోడ్లు : అకస్మాత్తుగా కురిసిన భారీ వర్షానికి పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. స్థానికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఆర్టీసీ ప్రయాణ ప్రాంగణంలోకి వరదనీరు చేరి చెరువును తలపించింది. తమ పనులకోసం బయటకు వచ్చిన ప్రజలు ఇంటికి వెళ్లేందుకు నానా అవస్థలు పడ్డారు. భారీగా రోడ్డుపై నీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. పెరికవాడతో పాటు శివనగర్ ప్రాంతాలలోని కాలనీల రహదారులపై వరద నీరు చేరడంతో కాలనీవాసులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. గంటల వ్యవధిలోనే కుండపోత వర్షం పడి వరదనీరు రోడ్లపై చేరడంతో స్థానికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. అండర్​పాస్​ల వద్ద వరదనీటిలో బస్సులు చిక్కుకున్న దృశ్యాలను కొంతమంది సోషల్​ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో వైరల్​గా మారాయి.

వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం : గంట పాటు కురిసిన వర్షానికే నగరం ముంపునకు గురి కావడంపై వరంగల్​ నగరవాసులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డ్రైనేజీల నిర్వహణ సక్రమంగా లేకపోవడం వల్లే వరద నీరు రోడ్డు ఎక్కుతుందని వారు ఆవేదన చెందారు. గతంలో ఇదే పరిస్థితి తలెత్తినా అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోనందువల్లే ఇవాళ ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని వాపోయారు.

భిన్నవాతావరణ పరిస్థితులు : ఇటీవల కాలంలో వాతావరణంలో ఆకస్మిక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఒక్కసారిగా కుంభవృష్టి వర్షాలు కురిసి వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. డ్రైనేజీల నుంచి వరదనీరు రోడ్లపైకి చేరి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదర్కొనేటువంటి పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. అకాల వర్షాలవల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. రోజుల వ్యవధిలోనే కామారెడ్డి, మెదక్​, సంగారెడ్డి జిల్లాలను అతలాకుతలం చేసిన వర్షం తాజాగా వరంగల్​ జిల్లాలో బీభత్సం సృష్టించడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

అల్పపీడనాలకూ భయపడే పరిస్థితి! - భారీ వర్షాలు, వరదలకు కారణాలేంటి?

