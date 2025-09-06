చోడవరం సబ్జైలులో హెడ్ వార్డర్పై దాడి చేసి పరారైన ఖైదీలు - పరారైన ఇద్దరు ఖైదీలను పట్టుకున్న టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 6:58 PM IST
Escaped Remand Prisoners Arrested: అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం సబ్ జైలులో శుక్రవారం సాయంత్రం జరిగిన రిమాండు ఖైదీల పరారీ ఘటనకు తెరపడింది. వార్డర్పై సుత్తితో దాడి చేసి, తాళాలు లాక్కొని ప్రధాన గేటు తెరిచి పారిపోయిన ఇద్దరు ఖైదీలను పోలీసులు తిరిగి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలించి శనివారం నాటికి వారిని పట్టుకుని అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసులకు అప్పగించారు. దీంతో ఒకరోజంతా కొనసాగిన ఉత్కంఠకు తెరపడినట్లైంది.
ఘటన ఎలా జరిగింది?: పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, రిమాండు ఖైదీలైన నక్కా రవికుమార్, బెజవాడ రాములను శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రతిరోజు మాదిరిగానే భోజనం తయారీ కోసం వంటగదికి తీసుకెళ్లారు. అయితే ఆ సమయంలో ఇద్దరూ ఒక్కసారిగా వంటగది నుంచి బయటకొచ్చి, చేతిలో సుత్తి పట్టుకుని వార్డర్ వి. వీర్రాజుపై దాడి చేశారు. వార్డర్ను గాయపరిచి, రాము ఆయన దగ్గర నుంచి తాళాలు లాక్కొని ప్రధాన ద్వారం తెరిచాడు. వెంటనే రవికుమార్, రాము ఇద్దరూ బయటకు పారిపోయారు.
నిందితుల నేపథ్యం:
- రవికుమార్: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అనంతగిరిలో పింఛన్ నగదు కాజేశాడన్న ఆరోపణపై అరెస్టై రిమాండు ఖైదీగా ఉన్నాడు.
- రాము: మాడుగుల పోలీస్స్టేషన్లో నమోదైన దొంగతనం కేసులో అరెస్టై జైలులో ఉన్నాడు.
వార్డర్కి గాయాలు: దాడిలో గాయపడిన వార్డర్ వీర్రాజుకు ప్రథమ చికిత్స అందించారు. ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు వెల్లడించారు.
ఎస్పీ సమీక్ష: ఘటనపై అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా వెంటనే ఉపకారాగారానికి వెళ్లి భద్రతా లోపాలపై సమీక్షించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
గాలింపు చర్యలు: ఖైదీలు పరారైన వెంటనే పోలీసులు విశాఖ, అల్లూరి సీతారామరాజు, విజయనగరం జిల్లాల్లో విస్తృత గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. RTC బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, ప్రధాన రహదారుల వద్ద ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుల కదలికలను గుర్తించే ప్రయత్నం చేశారు.
ఖైదీలు ఇలా దొరికారు: క్రమంగా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు, శనివారం నాటికి ఇద్దరు ఖైదీలను పట్టుకోవడంలో విజయం సాధించారు. పరారైన నక్కా రవికుమార్, బెజవాడ రాములను అదుపులోకి తీసుకుని, అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసులకు అప్పగించారు. దీంతో స్థానిక ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
భద్రతా చర్యలు కఠినతరం: ఈ ఘటనతో జైలు భద్రతా వ్యవస్థపై తీవ్ర విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఖైదీలు సుత్తి వంటి సాధనాన్ని ఎలా పొందగలిగారు? వంటగది నుంచి ప్రధాన ద్వారం దాకా ఎలా పారిపోయారు? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఒకరోజు పాటు కొనసాగిన ఉత్కంఠకు ముగింపు లభించినప్పటికీ, ఈ ఘటన జైలు భద్రతా లోపాలను బహిర్గతం చేసింది. ఖైదీలను పట్టుకోవడంలో పోలీసులు చురుకైన చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పరిణామాలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులూ మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.
