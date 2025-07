ETV Bharat / state

రాయచోటిలో 30 ఏళ్లుగా చీరల వ్యాపారం - తీవ్రవాదులతో సంబంధం ఉన్న ఇద్దరు అరెస్టు - TWO PERSONS ARREST IN RAYACHOTI

Published : July 1, 2025 at 8:31 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Two Persons Arrested for Links to Terrorist Activities: అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి తీవ్రవాద కార్యకలాపాలతో సంబంధం ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరో (Intelligence Bureau) అధికారుల చేతికి చిక్కారు. అబూబకర్‌ సిద్ధిఖీ, మహమ్మద్‌ అలీ అనే ఇద్దరు సోదరులను అరెస్టు చేసి చెన్నైకి తరలించారు. ఈ సోదరులు 1995లో కోయంబత్తూరు పేలుళ్ల కేసులో నిందితులుగా ఉన్నారు. బీజేపీ అగ్రనేత ఎల్‌కే అడ్వాణీ రథయాత్ర సందర్భంగా కుట్ర చేసినట్లు వారిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

30 ఏళ్లుగా రాయచోటిలో మారుపేర్లతో వీరు చీరల వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు ఐబీ గుర్తించింది. ఈ రోజు (మంగళవారం) రాయచోటి వచ్చిన చెన్నై ఐబీ పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సిద్ధిఖీ, మహమ్మద్‌ అలీ ఇళ్లలో తీవ్రవాద కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు, కొంత సామగ్రిని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.