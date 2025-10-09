ETV Bharat / state

నెల్లూరులో దారుణం - రూ.200 కోసం ఇద్దరి హత్య

నెల్లూరు నగరంలో రూ.200 కోసం ఇద్దరిని దారుణంగా హత్య చేసిన కిరాతకులు - గంటల వ్యవధిలో కేసును ఛేదించిన పోలీసులు

Two_People_Murdered_for_RS_200
Two_People_Murdered_for_RS_200 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Two People Murdered for 200 Rupees in Nellore: మద్యం మత్తులో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు దారిన వెళ్లే వారిని అడ్డగించారు. రూ.500 ఇవ్వాలని కోరారు. లేవని చెబితే రూ.200 అయినా ఇవ్వాలని పట్టుబట్టారు. అవీ కూడా లేవనడంతో ఆగ్రహంతో రెచ్చిపోయారు. ఆ కిరాతకుల దెబ్బకు చెల్లాచెదురుగా పరుగులు తీయగా ఒకరిని దొరక పుచ్చుకుని ఘోరంగా హత్య చేశారు. ఆ దారుణాన్ని చూసిన మరో వ్యక్తి ప్రాణాలనూ గాలిలో కలిపేశారు. శవాలు కూడా కనిపించకుండా కాలువలో పడేసి పరారయ్యారు. నెల్లూరు నగరంలో సినీ ఫక్కీలో జరిగిన ఈ దారుణ ఉదంతంలోని నిందితులను పోలీసులు గంటల వ్యవధిలోనే పట్టుకున్నారు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే నగరంలోని తిక్కన పార్కు వద్ద జాఫర్‌ సాహెబ్‌ కాలువలో 2 మృతదేహాలను స్థానికులు మంగళవారం (7-10-2025) గుర్తించారు. ఆ సమాచారంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పరిశీలించారు. మృతదేహాలను వెలికి తీయించి దర్యాప్తు చేపట్టారు. కత్తులు, బండరాళ్లతో హత్య చేసి కాలువలో పడేసినట్లు నిర్ధారణకు వచ్చారు. హతుల్లో ఒకరు స్థానికంగా గుడారంలో ఉండే పోలయ్యగా, మరొకరు కడపకు చెందిన శివగా గుర్తించారు.

కత్తులు, రాళ్లతో విచక్షణా రహితంగా దాడి: శివ కొంత కాలంగా నెల్లూరులో ఉంటూ క్యాటరింగ్‌ పనులకు వెళుతున్నారు. ఇతడికి మద్యం వ్యసనం ఉంది. తాగి పెన్నానదిలో నిద్రపోతుంటారు. సోమవారం (6-10-2025) రాత్రి శివతో పాటు నలుగురు స్నేహితులు పెన్నా వారధి వద్దకు వెళుతుండగా అక్కడే ఉన్న పాత నేరస్థులు సాయి శంకర్, మనోజ్‌ అడ్డుకున్నారు. డబ్బులు ఇవ్వాలని, లేదంటే చంపేస్తామని బెదిరించారు. ఆ క్రమంలో వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. స్నేహితులు నలుగురు పరారు కాగా శివపై పాత నేరస్థులు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆగ్రహంతో కత్తులు, రాళ్లతో విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. ఆ సమయంలో అటుగా వెళుతున్న పోలయ్య చూసి ప్రశ్నించగా నగదు ఇవ్వాలని అతడిని కూడా బెదిరించారు. లేవని చెప్పడంతో అతడిపైనా దాడికి తెగబడ్డారు.

కొన ఊపిరితో ఉండగానే: కొన ఊపిరితో ఉండగానే శివ, పోలయ్యను జాఫర్‌ సాహెబ్‌ కాలువలో పడేశారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి నిందితులు పరారయ్యారు. మనోజ్‌పై ముత్తుకూరు పీఎస్‌లో వృద్ధురాలిపై అత్యాచారయత్నం కేసు ఉంది. శివతో పాటు వెళ్లిన నలుగురిని పోలీసులు గుర్తించారు. వారి ద్వారా హత్యకు పాల్పడిన నిందితులను కనుగొన్నారు. నిందితుల్లో మనోజ్‌పై ముత్తుకూరు పోలీసు స్టేషన్‌లో 12 కేసులు ఉండగా సాయిశంకర్‌పై సంతపేట, చిన్నబజారు, వేదాయపాళెం పోలీసు స్టేషన్లలో 3 కేసులు ఉండటం గమనార్హం.

రక్తపు మడుగులో బంధాలు - తల్లిని చంపిన కొడుకు - పిన్నిని ముక్కలుగా చేసిన బంధువు

స్నేహితులే హంతకులు - పల్నాడు హత్య కేసు మిస్టరీని ఛేదించిన పోలీసులు

