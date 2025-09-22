విహారానికంటూ జలాశయాలకు - సెల్ఫీ సరదాతో ప్రాణాల మీదకు!
రాష్ట్రంలో వర్షాల కారణంగా నిండుకుండల్లా జలాశయాలు - విహార యాత్రలకు వెళ్లి మృత్యువాత పడుతున్న నగర వాసులు - నాగార్జునాసాగర్ దిగువ కృష్ణానదిలో గల్లంతైన నగరవాసి - దుసపాటిలొద్ది జలపాతంలో మరో వ్యక్తి మృతి
Published : September 22, 2025 at 12:06 PM IST
Accidents At Water Bodies In Telangana : తెలంగాణలో వరుస వర్షాలతో జలాశయాలన్నీ నిండుకుండల్లాగా మారాయి. రాష్ట్రంలో వేర్వేరు ఘటనల్లో విహార యాత్రలకోసం వెళ్లి జలాశయాల్లోకి దిగి నగరానికి చెందిన ఇద్దరు గల్లంతవగా ఒకరు మృతి చెందారు. నగర శివారు పెద్దంబర్పేట్ అవుటర్ కూడలి పక్కన ఉన్న కత్వా జలాశయంలో ఆదివారం సాయంత్రం ఇంటర్ విద్యార్థి గల్లంతయ్యాడు.
ఫొటో తీసుకోవాలని : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రసూల్పురకు చెందిన క్యామ సాయితేజ (17) తన స్నేహితులతో కలిసి కొహెడలోని హనుమాన్ ఆలయానికి వెళ్లాడు. తర్వాత కత్వా జలాశయానికి వచ్చి ఫొటోలు తీసుకుంటూ కాలుజారి నీళ్లలో పడిపోయాడు. స్నేహితులు కాపాడేందుకు ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అగ్నిమాపక, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అతడికోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
సాగర్ వద్ద హైదరాబాద్ వాసి గల్లంతు : నగరానికి చెందిన వ్యక్తి నాగార్జునాసాగర్ దిగువ కృష్ణానదిలో గల్లంతైన ఘటన ఆదివారం చోటుచేసుకుంది. సాగర్ ఎస్సై ముత్తయ్య తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, చింతల్కు చెందిన పిరిశాల రాంబాబు మైలాన్ ఫార్మా కంపెనీలో మేనేజర్గా పని చేస్తున్నారు. ఆదివారం సెలవు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సాగర్ సందర్శనకు వచ్చారు. వారు మధ్యాహ్నం శివాలయ ప్రాంతం నుంచి క్రస్టు గేట్ల ద్వారా నీటి ప్రవాహ దృశ్యాన్ని తిలకించారు.
నీటి ఉద్ధృతిలో గల్లంతు : అనంతరం శివాలయం పుష్కర ఘాట్ వద్ద నదిలోకి దిగారు. గేట్ల ద్వరా నీటి ఉద్ధృతిలో గల్లంతైనట్లు తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యుల కళ్ల ఎదుటే నీటి ప్రవాహంలో రాంబాబు గల్లంతు కావడంతో వారి రోదనలతో విషాదం అలుముకుంది. గల్లంతైన రాంబాబు కోసం మత్స్యకారులతో పుట్టిలతో దిగువ కృష్ణా నదితో గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు, రాంబాబు భార్య సుహాసిని ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
జలపాతంలో పడి యువకుడి దుర్మరణం : మరో ఘటనలో స్నేహితులతో సరదాగా జలపాతం చూడటానికి వచ్చిన యువకుడు ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో మునిగి మృత్యువాత పడ్డాడు. ఈ విషాధ ఘటన ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలంలోని దుసపాటిలొద్దిలో చోటుచేసుకుంది. వాజేడు ఎస్సై జక్కుల సతీశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లోని రామంతపూర్కు చెందిన కొండిశెట్టి మహా అశ్విన్ (18) బీఎస్సీ (బయోటెక్నాలజీ) మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. ఆదివారం ఉదయం ఏడుగురు స్నేహితులతో కలిసి దుసపాటిలొద్ది జలపాతానికి చేరుకున్నారు.
సెల్ఫీ తీసుకునే క్రమంలో : జలపాతానికి దగ్గరలోని రాళ్లపై నిల్చుండి సెల్ఫీ తీసుకునే క్రమంలో మహాఅశ్విన్ జారి జలపాతంలో పడి నీటిలో మునిగాడు. అతడి స్నేహితులు కాపాడేందుకు ప్రయత్నించినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. దీంతో డయల్ 100కు సమాచారం అందించడంతో పలు శాఖల అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎస్సై సతీశ్ స్థానికులను, మత్స్యకారులను సంఘటన ప్రదేశానికి పంపించారు. జలపాతం నీటిగుండంలో గాలించి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. ఆపై ఏటూరునాగారం సామాజిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.
