ETV Bharat / state

అమరావతిలో మరో రెండు రాచబాటలు - సీఆర్​డీఏ తాజా ప్రతిపాదన - Amaravathi National Highways

Two More National Highways to Amaravathi : రాజధాని అమరావతిని జాతీయ రహదారితో అనుసంధానం చేసేందుకు సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్ తరహాలో మరో రెండు రోడ్లను అభివృద్ధి చేసేలా సీఆర్డీయే ప్రణాళికలు చేస్తోంది.ప్రస్తుతం ఉన్న సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డు తో పాటు రాజధానిలోని ఇ-11, ఇ-13 రోడ్లను కూడా 16 వ నంబర్ జాతీయ రహదారికి అనుసంధానం చేసేలా కసరత్తు మొదలు పెట్టింది.

రాజధాని అమరావతిని చెన్నై - కోల్​కతా జాతీయ రహదారితో (NH-16) అనుసంధానిస్తూ మొత్తం మూడు రోడ్లు అభివృద్ధి చేయాలని రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (CRDA) ఆలోచిస్తోంది. గతంలో రూపొందించిన రాజధాని ప్రధాన మౌలిక వసతుల ప్రణాళిక (Capital Major Infrastructure Plan) ప్రకారం ఒక్క సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును (E-3) మాత్రమే మణిపాల్ ఆస్పత్రి వద్ద జాతీయ రహదారితో కలపాలనుకున్నారు. ఇప్పుడు దాంతోపాటు ఇ-11, ఇ-13 రహదారులను కూడా ఎన్​హెచ్​-16తో( National Highway) అనుసంధానించనున్నారు.

రాజధానిలో ప్రధాన రహదారుల ప్రణాళికను తూర్పు నుంచి పడమరకు( East to West), ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి( north to south) గ్రీడ్ విధానంలో (Grid System) రూపొందించారు. తూర్పు నుంచి పడమరకు వెళ్లే రహదారులు ఇ-1 నుంచి ఇ-16(E-1 to E-16) వరకు, ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి వెళ్లే మార్గాలు ఎన్-1 నుంచి ఎన్-18( E-1 to E-18) వరకు ఉన్నాయి. వాటిలో సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు(Seed Access Road)కు ఇ-3 నంబరు కేటాయించారు.

గంటకు 120కిలో మీటర్ల వేగం-బ్రేక్‌ పై కాలు వేయకుండా చెన్నై బెంగళూరులకు రయ్‌..రయ్ - Bangalore Chennai Expressway

రాజధానిలో సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు ముందుగా నిర్మాణాలు చేపట్టారు. దాన్ని మొత్తం 21.278 కిలోమీటర్ల పొడవున నిర్మించాలని అనుకున్నారు. దొండపాడు నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు (Dondapadu to Prakasam barrage) 18.270 కిలో మీటర్లు ఒక ప్యాకేజీగా, బ్యారేజీ నుంచి మణిపాల్‌ ఆస్పత్రి వరకు 3.08 కిలో మీటర్లు రెండో ప్యాకేజీగా నిర్మించాలని తలపెట్టారు. మొదటి ప్యాకేజీ పనులు దొండపాడు నుంచి మంతెన సత్యనారాయణరాజు ఆశ్రమం వరకు 14 కి.మీ మేర పూర్తి అయ్యాయి.గత ఏడు సంవత్సరాలుగా రాజధానికి ఈ మార్గంలోనే రాకపోకలు సాగుతున్నాయి.