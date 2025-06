ETV Bharat / state

'మీపై కేసులు పెడతాం' - ప్రేమజంటలను బెదిరించి దోచుకుంటున్న నకిలీ పోలీసులు - TWO MEN POSING FAKE POLICE OFFICERS

June 13, 2025

Two Men Posing Fake Police and Extorting Money from Love Couples: నకిలీ పోలీసులుగా నటిస్తూ ఓ ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రేమ జంటల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. వీరి వేధింపులు తాళలేక బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ నకిలీ పోలీసులను అరెస్టు చేశారు. వీరిపై గతంలో పలు కేసులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఘటన విశాఖలోని పెందుర్తిలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే పెందుర్తి పరిసర ప్రాంతాల్లో నకిలీ పోలీసులుగా నటిస్తూ ప్రేమ జంటల నుంచి నగదు దోచుకుంటున్నారు. గత వారం రోజులుగా వీళ్లు తిరుగుతూ ఈ నెల 6వ తేదీన ఒక ప్రేమ జంటను పట్టుకుని బెదిరించి వారి వద్ద నుంచి రూ. 2 వేలు నగదును దోచుకున్నారు. ఇలానే మరో జంట వద్ద రూ.20 వేలు ఫోన్ పే ద్వారా తమ ఖాతాలో జమ చేసుకున్నారు.

బాధితులు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి పెందుర్తి పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. నిందితులైన శివప్రసాద్, కందరపు గోపి పోలీస్ యూనిఫామ్ ధరించి స్కూటీపై తిరుగుతూ బీచ్​లో ఉన్న ప్రేమ జంటలను పట్టుకుని మీపై కేసులు పెడతాం అంటూ బెదిరించి వారి నుంచి డబ్బులు దోచుకున్నారు. పెందుర్తి పోలీసులు వల పన్ని వీళ్లను పట్టుకున్నారు. నిందితులను పట్టుకునేటప్పుడు వారు పోలీస్ యూనిఫామ్ ధరించి ఉండటం విశేషం. ఈ ఇద్దరు నిందితులు నేరచరిత్ర ఉన్న నిందితులే. వీరు సుమారు 15 కేసుల్లో నిందితులు.