ETV Bharat / state

డీఎస్సీలో ఐదేసి కొలువులకు అర్హత - కలెక్టర్‌ కావడమే లక్ష్యమంటున్న ఇద్దరు మిత్రులు

6వ తరగతి నుంచే చదువులో ప్రతిభ - జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన డిల్లేశ్‌, హరీశ్‌ - జిల్లా రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ ర్యాంకులు - తెలుగులో సెట్‌, నెట్‌, జేఆర్‌ఎఫ్‌ పరీక్షలకూ అర్హత

Two Friends Selected For DSC in Srikakulam District
Two Friends Selected For DSC in Srikakulam District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 8:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Two Friends Selected For DSC in Srikakulam District: "దోస్త్‌ మేరా దోస్త్‌ తూహె మేరీ జాన్‌" అని పాటలు పాడుతూ చిన్ననాటి మధుర జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటారు కొద్దిమంది స్నేహితులు. ఊరిలో షికారుకు వెళదాం అని ప్లానింగ్స్‌ వేస్తుంటారు మరికొందరు. కానీ ఆ మిత్రులు మాత్రం అందుకు భిన్నం. పరిచయమైన తొలినాళ్ల నుంచి చదువులో ముందున్నారు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంతమాత్రమే అయినా పట్టుదలతో చదివి డీఎస్సీలో ఐదేసి పోస్టులకు అర్హత సాధించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురానికి చెందిన డిల్లేశ్‌, హరీశ్‌ మిత్రులు. స్నేహమంటే ఇదేరా అనే విధంగా గ్రామస్థుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు.

ఆరో తరగతి నుంచే స్నేహం: జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలనే సంకల్పించారీ స్నేహితులు. నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించిన వీరు ఆరో తరగతి నుంచే కలిసి చదువులో రాణిస్తూ విజయాల దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇటీవల వెలువడిన ఏపీ డీఎస్సీ ఫలితాల్లో ఒక్కొక్కరు ఐదు పోస్టులకు అర్హత సాధించారు. టీజీటీ, పీజీటీ, ఎస్‌ఏ విభాగాల్లో ఉత్తీర్ణత పొందారు. ఎస్‌ఏ సోషల్‌ సబ్జెక్ట్‌ను ఎంపిక చేసుకొని ఉపాధ్యాయ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.

డీఎస్సీలో ఐదేసి కొలువులకు అర్హత (ETV)

ఈ యువకుడి పేరు డిల్లేశ్‌. జ్యోతి, ఖురేశ్‌లు తల్లిదండ్రులు. శ్రీకాకుళం జిల్లా జయంతిపురం స్వస్థలం. నాన్న తన చిన్నతనంలోనే మరణించడంతో తల్లి కూలీ పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్‌ స్టేట్‌ రెండో ర్యాంకు సాధించి గతంలో చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రతిభా అవార్డు అందుకున్నాడు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ చేసి గోల్డ్‌ మెడల్‌ పొందాడు. తెలుగు, పాలిటీలలో డబుల్‌ పీజీ చేసి బీఈడీ పూర్తి చేశాడు. ఎస్​ఈటీ, నెట్, జేఆర్​ఎఫ్​కు అర్హత సాధించి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో తెలుగు పరిశోధక విద్యార్థిగా కొనసాగుతున్నాడీ యువకుడు.

పుస్తకాలు చదువుతున్న ఇతడి పేరు హరీశ్‌. సుజాత, ఏసుఆచారి తల్లిదండ్రులు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం స్వస్థలం. తండ్రి స్వర్ణకారుడు. డిగ్రీలో బీకాం, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంఏ తెలుగు, పాలిటీ, బీఈడీ పూర్తి చేశాడు హరీశ్‌. యూజీసీ నెట్‌ పరీక్షలో జేఆర్​ఎఫ్, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌కు అర్హత సాధించాడు. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ప్రస్తుతం తెలుగులో పరిశోధక విద్యార్థిగా ఉంటూనే డీఎస్సీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యాడు.

సంకల్ప బలంతోనే సాధ్యం: ఊహ తెలియని వయసులో తండ్రిని కోల్పోయిన డిల్లేశ్‌ తల్లి ప్రోత్సాహంతో చదువులో రాణించాడు. టీజీటీ సోషల్‌లో రాష్ట్ర స్థాయి ఫస్ట్‌ ర్యాంకు, పీజీటీ సివిక్స్‌లో 2వ ర్యాంకు, పీజీటీ సోషల్‌లో 5వ ర్యాంకు, ఎస్‌ఏ సోషల్‌ జిల్లాస్థాయి 9వ ర్యాంకు, ఎస్‌ఏ తెలుగు 56, టీజీటీ తెలుగు 80వ ర్యాంకులు సాధించాడు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లోనే చదువుతూ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా జీవితంలో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనే సంకల్పంతో పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యానని వివరించాడు.

పీజీటీ విభాగంలో సివిక్స్‌, సోషల్‌, టీజీటీ విభాగంలో సోషల్‌, తెలుగు, ఎస్‌ఏ విభాగంలో తెలుగు, సోషల్‌ సబ్జెక్ట్స్‌లో జిల్లా, జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించాడు హరీశ్‌. నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి కష్టపడి చదివానని, విజయానికి ఆర్థిక పరిస్థితులు అడ్డుకావని చెబుతున్నాడీ యువకుడు. కుటుంబంలో ఉద్యోగం ఎవరికీ లేదని దీంతో భవిష్యత్‌ తరాలకు ఒక మార్గదర్శిగా, నిలుస్తానని అంటున్నాడు.

కలెక్టర్‌ అవ్వడమే లక్ష్యం: చిన్ననాటి నుంచి చదువులో రాణిస్తున్నారీ డీఎస్సీ యువకులు. సబ్జెక్టు విషయంలో ఒకరికొకరు సందేహాలు నివృత్తి చేసుకుంటూ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యామని చెబుతున్నారీ యువకులు. ఇద్దరూ కలిసి అడుగులు వేశారని అందుకు ప్రధాన కారణం మేము చేసిన కృషి అని తెలిపారు. ఇక్కడితో ఆగిపోకుండా భవిష్యత్‌లో యూపీఎస్సీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమై మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడమే లక్ష్యం అంటున్నారు.

"గవర్నమెంట్ స్కూల్​లో చదివేటప్పుడు సరైన దిశానిర్దేశం ఉండేది కాదు. కానీ మా తల్లిదండ్రుల కష్టాలను చూడలేక నేను జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి ఆర్ధిక ఇబ్బందులు అడ్డంకి కావు. మరింత ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లడమే మా లక్ష్యం"-డిల్లేశ్‌, డీఎస్సీ అభ్యర్థి

"గవర్నమెంట్ స్కూల్​లోనే నా విద్య అంతా సాగింది. కష్టే ఫలి, కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అనేది నేను బాగా నమ్ముతాను. ఎందుకంటే అతి పేదరికం నుంచి నేను వచ్చాను. కష్టపడి మనసుపెట్టి చేస్తే ఏదైనా సాధించవచ్చు. ఖాళీ కడుపు, ఖాళీ జేబు మనకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పుతుందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. మరింత కష్టపడి కలెక్టర్లుగా సమాజ చేయాలన్నదే మా జీవిత లక్ష్యం"-హరీశ్, డీఎస్సీ అభ్యర్థి

తమ కుమారుడికి ఉద్యోగం రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఈ యువకుల తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలు సంపాదించి సమాజానికి తమవంతు సేవ చేయాలని డిల్లేశ్‌ తల్లి జ్యోతి, హరీశ్‌ తల్లి సుజాత అక్షాంకిస్తున్నారు. ఎస్‌ఏ సోషల్‌ విభాగంలో ఉద్యోగంలో చేరడం వల్ల యూపీఎస్సీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయ్యేందుకు దోహదపడుతుందని చెబుతున్నారు. భవిష్యత్‌లో సివిల్స్‌ పరీక్షల్లో రాణించి కలెక్టర్లుగా సమాజ సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్నారీ చిన్ననాటి మిత్రులు.

"మాకు ఏ విధమైన ఆస్తులు లేవు. చిన్నప్పటి నుంచి మా కష్టాలను చూసిన వారు కసితో చదువుకుని ఈ స్థాయికి వచ్చారు. ఇప్పటి వరకూ మా కుటుంబంలో ఎవరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లేవు. మొట్టమొదటి సారి ఆ కలను మా బిడ్డలు నిజం చేశారు. భవిష్యత్తులో మా పిల్లలు మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఓ తల్లిదండ్రులుగా మేము ఆశిస్తున్నాం"-డిల్లేశ్, హరీశ్ తల్లిదండ్రులు

స్వయం ఉపాధి వైపు యువత అడుగులు - జీవితంలో స్థిరపడతామని ధీమా

ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో సరదాగా చూసిన రీల్​ - వ్యాపారవేత్తగా మారిన యువకుడు

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO FRIENDS SELECTED IN DSCడీఎస్సీకి ఎంపికైన ఇద్దరు మిత్రులుDILLESH AND HARISH GET JOBSTWO FRIENDS GOT SEVERAL JOBSDILLESH AND HARISH FROM ITCHAPURAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.