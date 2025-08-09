Construction of A Two story Building Within Three Months: రెండు అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించాలంటే దాదాపు ఏడాది సమయం పడుతుంది. కానీ, మూడు నెలల్లోనే దాన్ని పూర్తిచేయొచ్చని తెలుసా? ప్రస్తుతం వాణిజ్య సముదాయాలు, షాపింగ్మాల్స్, రెస్టారెంట్లు ఇలాగే కడుతున్నారు. మనకు కావాల్సిన విధంగా గడ్డర్లను ప్లాంట్ నుంచి నిర్మాణ ప్రాంతానికి తెచ్చి అమర్చే విధానాన్ని ఫ్యాబ్రికేషన్ ఎరక్షన్ పద్ధతి అని పిలుస్తారు.
ఇలాంటి నిర్మాణాలు తొలుత కేరళలో ప్రారంభమయ్యాయని సివిల్ ఇంజినీర్ సంతోష్ అద్దూరి తెలిపారు. ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలుచోట్ల కడుతున్నారు. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట ప్రాంతంలో మూడు భవనాలను కాకినాడకు చెందిన ఓ ప్రముఖ కంపెనీ నిర్మిస్తోంది. కేరళలో ప్రారంభమైన ఈ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఎరక్షన్ విధానం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సైతం ఎగబాకింది. నిర్మాణం త్వరితగతిన పూర్తవుతుండడం, తక్కువ వ్యయం అవుతుండటం కూడా దీనికి ఓ ప్రధాన కారణంగా భావించవచ్చు.
నిర్మాణంలో సరికొత్త పద్ధతి: మన ఇంటి నిర్మాణంలో కాలమ్ బాక్స్లు పోసి అందులో కాంక్రీటు పోస్తారు. వారం రోజుల తర్వాత సెంట్రింగ్ ఏర్పాటుచేసి శ్లాబు వేస్తారు. అది 21 రోజులు ఆరిన తర్వాత సెంట్రింగ్ తీసి, గోడలు కడతారు. కొత్త నిర్మాణంలో ఇవేవీ ఉండవు. పిల్లర్లు, బీమ్లనూ గడ్డర్లతోనే నిర్మిస్తారు. 12 ఎంఎం మందమున్న గడ్డర్లను వాడుతారు. ఈ విధానంలో ఒకేసారి రెండు శ్లాబులు వేయొచ్చు. మొదట ఇనుపరేకులు వేసి వాటిపై సెంట్రింగ్ అమర్చి, ఆపై కాంక్రీటుతో శ్లాబు వేస్తారు. మెట్ల నిర్మాణంలోనూ గడ్డర్లనే వాడుతున్నారు.
ప్రయోజనాలు
- సమయం ఆదా సాధారణశైలిలో నిర్మించే ఆరంతస్తుల భవనం పూర్తికావడానికి రెండేళ్లు పడితే కొత్త పద్ధతిలో భవనాన్ని 14 నెలల్లోనే పూర్తిచేస్తారు.
- ఫ్యాబ్రికేటెడ్ శైలిలో బీమ్లు, గడ్డర్లు ఉంటాయి. గోడలకే ఇటుకలు వాడతారు. నీరు, సిమెంట్ వాడకం బాగా తగ్గుతుంది. మన్నిక మాత్రం తక్కువ. కాంక్రీట్ నిర్మాణాలు 35-40 సంవత్సరాల వరకూ ఉంటే గడ్డర్ల నిర్మాణాలు కేవలం 25-30 ఏళ్ల వరకే ఉంటాయి. అందుకే హోటళ్లు, ఫంక్షన్హాళ్లనే ఈ విధమైన నిర్మాణాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
- భవిష్యత్తులో కూల్చేసినా ఇనుమును తిరిగి వినియోగించుకోవచ్చు. సాధారణ భవనాన్ని కూల్చేశాక వృథా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫ్యాబ్రికేషన్ భవనంలో గడ్డర్లను పాత ఇనుముగా అమ్ముకోవచ్చు.
- కాంక్రీటు భవనాలతో పోలిస్తే ఖర్చు తక్కువే. సిమెంట్తో నిర్మించే భవనానికి రూ.5 కోట్లయితే గడ్డర్లతో నిర్మించే భవనానికి రూ.4కోట్లు అవుతుందని సివిల్ ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు.
త్వరగా కావాలనుకునే వారికి అనుకూలం: ఫ్యాబ్రికేటెడ్ తరహా నిర్మాణంలో సమయం, ఖర్చు ఆదా అవుతుందని సివిల్ ఇంజనీర్ అద్దూరి సంతోష్ పేర్కొన్నారు. మొత్తం ఇనుప గడ్డర్లనే పిల్లర్లు, బీమ్లకు వాడడంతో సిమెంట్, నీరు అవసరం ఉండదని ఆయన ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. మన్నిక ఒక్కటే ప్రతికూల అంశమని సంతోష్ గుర్తు చేశారు.
