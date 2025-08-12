ETV Bharat / state

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి - BE CAREFUL SPRAYING PESTICIDES

పురుగు మందు పిచికారీ చేస్తూ రెండు రోజుల వ్యవధిలో ఇద్దరి మృతి - నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్న వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read

Be careful with while spraying pesticides : ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో దాదాపు 14 లక్షలకు పైగా ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగవుతున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాల్లో సుమారు 800 మంది ఎరువుల డీలర్ల ద్వారా సంవత్సరానికి లక్షల లీటర్ల రసాయన ఎరువుల అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. అంతే మొత్తంలో పంట పొలాలకు చేరుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పురుగు మందు పిచికారీ చేస్తూ అనేక మంది రైతులు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. మరికొందరు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ పిచికారీ విషయంలో ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినా ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంటుందని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఘటనల నేపథ్యంలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి.

  • భద్రాద్రి జిల్లా గుండాల మండలం కాచనపల్లి వడ్డెర కాలనీకి చెందిన సంపంగి సిద్ధు(17) తన బంధువైన ఒర్సు మహేశ్‌ పత్తి పొలంలో పురుగు మందు పిచికారీ చేసేందుకు శనివారం వెళ్లాడు. సాయంత్రం సిద్ధు, మహేశ్‌ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. పరిస్థితి విషమించడంతో వారిని ఆదివారం ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించే సమయానికి సిద్ధు మృతి చెందాడు. మహేశ్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
  • ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం నాగులవంచకు చెందిన జొన్నలగడ్డ శ్రీకాంత్‌ (32) ఈ నెల 6న పొలంలో క్రిమి సంహారక మందు పిచికారీ చేసి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. ఖమ్మంలోని వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతూ శనివారం ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. గతంలో రెండు జిల్లాల్లోనూ విషపూరిత రసాయనాల ప్రభావంతో చాలా మంది చనిపోయిన, అనారోగ్యానికి గురైన సందర్భాలు ఉన్నాయి

డ్రోన్​ టెక్నాలజీతో పిచికారీ మేలు : వ్యవసాయంలో డ్రోన్‌ టెక్నాలజీ ఓ విప్లవాత్మక సాధనం. ఈ సాంకేతికత రైతులకు సమయం, శ్రమ ఆదా చేయడంలో సాయపడుతుంది. మోడ్రన్​ డ్రోన్లు 10-20 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటున్నాయి. ఈ డ్రోన్లు కేవలం 10-15 నిమిషాల్లోనే ఎకరం పంటలకు మందును పిచికారీ చేయగలవు. మోడ్రన్​ ప్రత్యామ్నాయాలు అందిపుచ్చుకునేలా అధికారులు కృషి చేయాలి.

ఎందుకు సంభవిస్తున్నాయి? :

  • రైతులు, రైతు కూలీల్లో దీని గురించి ఎలాంటి అవగాహన లేదు. ఏ రసాయనం ప్రభావం ఎంత అనేది వారికి తెలియకపోవటం.
  • మందుల వినియోగం ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం, పదేపదే పిచికారీ చేస్తూ ఒకేసారి అస్వస్థతకు గురికావటం.
  • ఈ మందుల్లో ఎక్కువ మోతాదు కావడం.
  • మందు పిచికారీ చేసే సమయంలో ఎలాంటి రక్షణ పరికరాలు ధరించకపోవటం.
  • కొంతమంది నోట్లో గుట్కా, పాన్‌లాంటివి నములుతూ స్ప్రే చేస్తుండటం.
  • విరామ సమయంలో చేతులు, ఒంటిని శుభ్రం చేసుకోకుండానే ఆహారం తినటం వల్ల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం.

ఏం చేయాలి? :

  • రైతులు కళ్లు, ముక్కు, నోరు, చేతులకు రక్షణ తొడుగులు ఇకపై తప్పక ధరించాలి.
  • మందులు కలిపే సమయంలో వాటి గాఢమైన వాసనలు నేరుగా మనిషి లోపలికి వెళ్లి వాంతులు, వికారం వంటివి కలిగించి అస్వస్థతకు గురి చేస్తున్నాయి. మందు కలిపే క్రమంలోనూ ముక్కుకు మాస్కు ధరించాలి.
  • ఏ ఎరువు, రసాయనం ప్రభావం ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలి.
  • కొన్నేళ్ల క్రితం ఖమ్మం జిల్లాలోని ఓ మండలంలో రైతు కలుపు మందు కొట్టి, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మద్యం తాగాడు. రెండో రోజు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన అతని చికిత్సకు రూ.లక్షలు చెల్లించాల్సి వచ్చింది.
  • అలాగే మరో ఘటనలో ఓ వ్యక్తి తలపై, కాళ్లపై గాయాలున్నాయి. వాటిని పట్టించుకోకుండా కెమికల్స్​ చల్లటంతో గాయాల ద్వారా శరీరంలోకి వెళ్లాయి.

''మందులు పిచికారీ చేసే సమయంలో ఆహారం, నీరు తాగటం, పొగ తాగడం, గుట్కా తినటం వంటివి చేయొద్దు. అసలు పిల్లల చేత పిచికారీ చేయించకూడదు. రసాయనిక మందుల పిచికారీకి డ్రోన్‌ వినియోగం మంచిది''. - డా.భరత్, కేవీకే శాస్త్రవేత్త, కొత్తగూడెం

