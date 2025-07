ETV Bharat / state

తెలంగాణలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఏపీకి చెందిన ఇద్దరు డీఎస్పీలు దుర్మరణం - TWO DSPS FROM AP DIE IN ACCIDENT

Two DSPs from AP died in road accident ( ETV )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : July 26, 2025 at 1:08 PM IST | Updated : July 26, 2025 at 2:51 PM IST 2 Min Read

TWO DSPS FROM AP DIE IN ROAD ACCIDENT: తెలంగాణలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏపీకి చెందిన ఇద్దరు డీస్పీలు దుర్మరణం పాలయ్యారు. యాదాద్రి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం ఖైతాపురం వద్ద స్కార్పియో వాహనం డివైడర్‌ను ఢీకొట్టింది. అనంతరం పక్క రోడ్డుపై పడగా వేగంగా వచ్చి ఓ లారీ స్కార్పియోను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు డీఎస్పీలు చక్రధర్‌రావు, శాంతారావు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిద్దరూ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ వింగ్‌కు చెందిన పోలీసులుగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనలో ఏఎస్పీ దుర్గాప్రసాద్‌కు గాయాలయ్యాయి. అదేవిధంగా డ్రైవింగ్ చేస్తున్న కానిస్టేబుల్‌ నర్సింగరావు తీవ్రంగా గాయపడటంతో ఎల్బీనగర్‌ కామినేని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఖైరతాబాద్‌లోని ఇంటెలిజెన్స్‌ కార్యాలయంలో టెస్ట్‌కు హాజరయ్యేందుకు వెళ్తుండగా ఘటన చోటు చేసుకుంది. తర్ఫీదులో భాగంగా తరచూ పర్ఫార్మెన్స్‌ టెస్టుల్లో డీఎస్పీలు పాల్గొంటున్నారు. తెలంగాణలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఏపీకి చెందిన ఇద్దరు డీఎస్పీలు దుర్మరణం (ETV)

Last Updated : July 26, 2025 at 2:51 PM IST