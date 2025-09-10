ETV Bharat / state

విశాఖ అందాల వీక్షణకు డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సులు - నగరంలో 16 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం

పెద్దలకు రూ. 250, పిల్లలకు(5 నుంచి 11 ఏళ్ల లోపు) రూ. 100 - క్యూ కడుతున్న పర్యాటకులు

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Double Decker Special Buses in Visakhapatnam: విశాఖ సాగర తీర అందాలను పర్యాటకులు వీక్షించేలా పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో రెండు డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల ప్రారంభించిన ఈ బస్సులు ఆర్కే బీచ్‌ నుంచి తొట్లకొండ వరకు మొత్తం 16 కిలోమీటర్ల మేర తిరుగుతున్నాయి. అంతెత్తు నుంచి తీర ప్రాంత అందాలను ఆస్వాదిస్తూ పర్యాటకులు మురిసిపోతున్నారు.

విశాఖ నగర అందాలను డబుల్‌ డెక్కర్‌ అద్దాల బస్సులో కూర్చొని తిలకిస్తే ఆ అనుభూతి మాటల్లో చెప్పలేము. శీతల బస్సుల్లో సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ సందర్శనీయ ప్రాంతాలను తిలకించడం మరపురాని అనుభూతి అని చెప్పవచ్చు. 'ఓపెన్‌ టాప్‌' బస్సులో ప్రయాణం పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతిని పంచుతుంది. ఈ తరహా బస్సులు యూరప్‌ దేశాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. మొత్తంగా 3 బస్సులను పర్యాటక అవసరాలకు ఉపయోగించనున్నారు. ఈ బస్సుల ద్వారా బీచ్‌ రోడ్డు అందాలు, కైలాసగిరి సొగసులు, తొట్లకొండపై బౌద్ధ స్తూపాలు, భీమిలి బీచ్, ఎర్రమట్టి దిబ్బల ప్రత్యేకతలను వీక్షించవచ్చు.

అందుబాటులో గంటకో బస్సు: ఆర్కేబీచ్‌ వద్ద ప్రారంభమై టీయూ142, సబ్‌మెరైన్, సీ హారియర్‌ అండ్‌ హెలికాప్టర్‌ మ్యూజియం, విశాఖ మ్యూజియం, వీఎంఆర్‌డీఏ పార్కు, కైలాసగిరి రోప్‌వే, తెన్నేటి పార్కు, జూ పార్కు, ఇస్కాన్‌ మందిరం, శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, రుషికొండ బీచ్‌ కూడలి మీదుగా తొట్లకొండ వరకూ రోజూ ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు రాకపోకలు సాగిస్తాయి.ఆయా ప్రదేశాలను వీక్షించిన అనంతరం గైడ్‌లకు కాల్‌ చేసి బస్సుల సమాచారం అడిగితే ఏ సమయంలో అక్కడికి తిరిగి వస్తాయో తెలియజేస్తారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రతి గంటకు బస్సు అందుబాటులో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.

ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) ఆధ్వర్యంలో విశాఖ స్మార్ట్‌ సిటీ కార్పొరేషన్‌ నిర్వహణలో ఈ బస్సులను నడపుతున్నారు. సాగర్‌నగర్‌ వద్ద ఏపీటీడీసీకి చెందిన ఖాళీ స్థలాన్ని ఈ బస్సుల ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్, పార్కింగ్‌కు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆరుగురు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు గైడ్లు ఈ బస్సుల్లో పని చేస్తున్నారు. వీరంతా ఏపీటీడీసీకి చెందినవారే కావడం గమనార్హం.

టికెట్ రేట్ల వివరాలు: రుషికొండ తీరం, ఆర్కే బీచ్‌ వద్ద కేంద్రాల్లో టికెట్లను తీసుకోవచ్చు. పెద్దలకు ₹ 250 , పిల్లలకు (5-11 ఏళ్ల వారికి) ₹ 100టికెట్‌ తీసుకున్న సమయం నుంచి 24 గంటల వరకు ఈ బస్సుల్లో ప్రయాణించొచ్చు. ఉదాహరణకు ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు టికెట్‌ తీసుకుంటే రేపు ఉదయం 11 గంటల వరకు చెల్లుతుంది.

విశాఖ అందాలు - డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సులో చూసేద్దాం

విశాఖ రోడ్లపై డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు పరుగులు - జూన్ ​నుంచి అందుబాటులోకి!

For All Latest Updates

TAGGED:

DOUBLE DECKER BUSES IN APవైజాగ్​లో డబుల్ డెక్కర్ బస్సులుDOUBLE DECKER BUSESDOUBLE DECKER BUSES IN VISAKHADOUBLE DECKER BUSES IN VIZAG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

NSE గంట మోగించిన బాలయ్య- తొలి సౌత్ సినీ యాక్టర్​గా రికార్డు

బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలా? కౌటిల్యుడు చెప్పిన ఈ టిప్స్ పాటిస్తే- సూపర్ సక్సెస్ గ్యారెంటీ!

రూ.44 కోట్ల ప్రైజ్​ మనీ సొంతం- చరిత్ర సృష్టించిన అల్కరాస్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.