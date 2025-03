ETV Bharat / state

మహానంది ఆలయ ఆవరణలో పాత భవనం కూలి ఇద్దరు మృతి - TWO LABORERS DIE IN MAHANANDI

TWO LABORERS DIE IN MAHANANDI ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Two Labourers Died in building collapse in Mahanandi: నంద్యాల జిల్లా మహానంది ఆలయ ఆవరణలో పాత భవనం కూలి ఇద్దరు కూలీలు మృతి చెందారు. దేవస్థానానికి చెందిన నాగనంది సదన భవనం శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. ఆ భవనాన్ని తొలగించే క్రమంలో కుప్ప కూలడంతో కూలీలు కళ్యాణ రాముడు, వెంకటేశ్వర్లు మృతి చెందారు. మృతులు నంద్యాల మండలం పెద్ద కొట్టాలకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు.

