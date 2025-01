ETV Bharat / state

రక్తమోడిన రోడ్లు- ప్రమాదాల్లో పలువురు మృతి - TWO DEAD THREE INJURED IN ACCIDENT

two_dead_three_injured_in_road_accident_at_kakinada_district ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : Jan 11, 2025, 3:52 PM IST

Two Dead Three Injured in Road Accident at Kakinada District : కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం మండలం కత్తిపూడి జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న లారీని కారుతో ఢీకొని ఇద్దరు మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. భీమవరం నుంచి అన్నవరం దర్శనానికి వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగిందని బాధితులు తెలిపారు. ఘటనలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా క్షతగాత్రులను తుని ఆస్పత్రికి తరలించారు. చవ్వాకుల శ్యామ్ ప్రసాద్ (49), కరీంశెట్టి శివ నారాయణ (38), కరీంశెట్టి దివ్య (33) అక్కడికక్కడే మరణించారు. మరో నలుగురిని తుని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మర్లపాలెం కొత్త బైపాస్‌ వద్ద 2 కార్లు ఢీకొని ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కార్లు ఎదురెదురుగా వచ్చి ఒకదాన్ని ఒకటి ఢీ కొనడంతో ప్రమాదం జరిగింది. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. విజయవాడలో ఆర్టీసీ బస్సు బీభత్సం - పలు వాహనాలు ధ్వంసం