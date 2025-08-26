Two Daughters Killed Their Own Mother in Anakapalli District : తల్లి చెడు ప్రవర్తనతో కుమార్తెలు విసుగు చెందారు. ప్రవర్తన మార్చుకోవాలని పలుమార్లు తల్లితో వివాదానికి దిగారు. తరచూ గొడవలు జరిగేవి. తల్లికి దూరంగా వసతి గృహంలో ఉంటూ కుమార్తెలు చదువుకునేవారు. అప్పుడైనా తల్లి ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తుందని ఆశించారు. అయినా తల్లి మారకపోవడంతో చిన్నాన్న సాయంతో జన్మనిచ్చిన తల్లిని ఇద్దరు కుమార్తెలు హత్య చేసి తగలబెట్టారు. అనంతరం పోలీసులకు చిక్కారు. ఈ ఘటన అనకాపల్లి జిల్లాలో జరిగింది.
అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా చెప్పిన వివరాల మేరకు, ఆగస్టు 14వ తేదీన జిల్లాలోని సబ్బవరం మండలం బాట జంగాలపాలెం వద్ద పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టిన గుర్తుతెలియని మహిళ మృతదేహాన్ని స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. అనంతరం మృతి చెందిన మహిళా వివరాలు కోసం ఆరా తీశారు.
తల్లితో తరచూ వివాదాలు : విచారణలో భాగంగా విశాఖపట్నం జిల్లా వడ్లపూడి రాజీవ్నగర్లో నివాసం ఉంటున్న బంకిల సంతు (37) మహిళ మృతదేహంగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈమె తన భర్తతో వేరుగా ఉంటూ ఇద్దరు కుమార్తెలతో కలిసి వడ్లపూడిలో నివాసం ఉంటుంది. తన తల్లి ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లు, చెడు ప్రవర్తనతో పాటు ఆస్తులను అమ్మి తమకు అన్యాయం చేస్తోందని ఇద్దరు కుమార్తెలు తరచూ వివాదానికి దిగేవారు. పెద్ద కుమార్తె అనూష పంజాబ్లోని యూనివర్సిటీలో చదువుతుంది. 15 ఏళ్ల చిన్న కుమార్తె ఇంటర్మీడియట్ వసతి గృహంలో ఉంటూ చదువుకుంటుంది.
తల్లి సెల్ఫోన్లో అశ్లీల చిత్రాలు : ఈనెల 13వ తేదీన చిన్న కుమార్తె వడ్లపూడిలోని తన తల్లి వద్దకు వచ్చింది. తన తల్లి సెల్ఫోన్లో అశ్లీల చిత్రాలతో పాటు అసభ్యకర పదజాలం, వాయిస్ మెసేజ్ ఉండడంతో ప్రశ్నించింది. ఈ విషయంపై ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో చిన్న కుమార్తె తన అక్క అనూషకు విషయం చెప్పింది. అనూష ఇంటికి వచ్చి తల్లితో వివాదానికి దిగింది. అనంతరం ఈ గొడవను అక్క, చెల్లెలు ఇద్దరు కలిసి అదే ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న తమ చిన్నాన్న మురళీధరకు చెప్పారు. దీంతో ఈ ముగ్గురు కలిసి సంతుని హత్య చేయాలని నిర్ణయించారు.
పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు : 13వ తేదీ అర్ధరాత్రి దాటాక ఇంట్లో హాలులో నిద్రిస్తున్న సంతు మేడను తువాలుతో చుట్టి ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని ఇద్దరు కుమార్తెలతో పాటు, వీరి చిన్నాన్న మురళీధర్ కారులో పెట్టి అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరం మండలం బాట జంగాలపాలెంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు. అనంతరం ముగ్గురు నిందితులను పట్టుకొని అరెస్టు చేసినట్లు అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా చెప్పారు.
