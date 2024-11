ETV Bharat / state

వైరల్ వీడియో : రోడ్డుపై బీభత్సం సృష్టించిన గోవులు - ముగ్గురికి గాయాలు - జనం పరుగో పరుగు

TWO COWS CLASH ON ROAD ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

Two Cows Clash on The Road : సాధారణంగా మనం పండుగ రోజు అందరి ఇళ్లలో బంధువులతో నిండిపోయి ఆనందంగా ఉండటం చూస్తుంటాం. అలాగే బంధుమిత్రులతో ఏదైనా విషయంలో వాదోపవాదాలు జరగడం సహజమే. అది కాకుండా మరి కాస్త ఎక్కువై వివాదం చెలరేగితే కొట్టుకోవడమూ జరుగుతుంటుంది. కానీ దీనికి పూర్తిగా భిన్నంగా, రెండు మూగ జీవాలు కొట్లాటకు దిగాయి. వాటికి ఎందుకు కోపమోచ్చిందో, ఎక్కడ గొడవొచ్చిందో తెలియదు కానీ రోడ్డుపై కాసేపు బీభత్సం సృష్టించాయి. దీపావళీ పండుగ చేసుకుంటున్న ప్రజలు, ఒక్కసారిగా గోవుల కొట్లాట చూసి భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లిలో రెండు గోవులు బీభత్సం సృష్టించాయి. పట్టణంలోని కూరగాయల మార్కెట్లో ప్రజలందరూ దీపావళి పండుగ సందడిలో ఉండగా, రెండు గోవులు కొట్లాటతో అలజడి సృష్టించాయి. గోవుల దాడిలో దారి గుండా వెళ్లే ద్విచక్ర వాహనదారులకు గాయాలయ్యాయి. మూడు ద్విచక్ర వాహనాలు దెబ్బతిన్నాయి. గోవులు కొట్లాడుతున్న సమయంలో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియక అక్కడి వారందరూ పరుగులు పెట్టారు. సుమారు 20 నిమిషాల పాటు రెండు గోవుల కొట్లాట బీభత్సం సృష్టించింది.