'అడుగు పెట్టిందీ లేదు - పాలు పొంగించిందీ లేదు' : 'డబుల్'​కు త్రిబుల్ ఎదురుచూపులు - Two BHK Houses In Secunderabad

Two BHK House Built and Not Distributed in Secunderabad ( ETV Bharat )