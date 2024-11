ETV Bharat / state

కూర వండి యూట్యూబ్​లో వీడియో పెట్టాడు - కట్​ చేస్తే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు!

Two Arrested for Cooking Skunk Curry and Uploading it on YouTube : ఇటీవల కాలంలో చాలా మందికి సోషల్​ మీడియా ఓ వ్యసనంగా మారింది. కొందరు ఫేమస్​ అవ్వడం కోసం, లైక్​లు, షేర్ల కోసం ప్రమాదకరమైన వీడియోలు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జీవితాలను కోల్పోయినవారెందరో అయితే, ఇరకాటంలో పడేవారూ లేకపోలేదు. ఇటువంటి ఘటనే మన్యం జిల్లాలో జరిగింది. యూట్యూబ్​ల్​లో లైక్​లకోసం చేసిన పని ఇద్దరిని జైలు పాలుచేసింది. ఇంతకీ వారేం చేశారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

అసలేంజరిగిందంటే.. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పార్వతీపురం మండలంలోని బండిదొరవలస గ్రామానికి చెందిన సీమల నాగేశ్వరరావు సచివాలయంలో జూనియర్‌ లైన్‌మన్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఈయన తరచూ వీడియోలు చిత్రీకరించి యూట్యూబ్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తుంటారు. గత నెల అదే గ్రామానికి చెందిన ఎ.నానిబాబుతో కలిసి స్థానికంగా ఉన్న అడవిలో ఉడుమును పట్టుకున్నారు. దానిని కూర వండుతూ వీడియో చిత్రీకరించి యూట్యూబ్‌లో పెట్టారు.

అలుగు అక్రమ రవాణా- కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ పర్యావరణ ప్రేమికుల డిమాండ్​ - Alugu Smuggling Suspects in palnadu