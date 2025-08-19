Internet Cables on Electric Poles in Telangana : తెలంగాణలో అనేక చోట్ల టీవీ, ఇంటర్నెట్ కేబుళ్ల (వైర్లు) ఏర్పాటులో నిర్లక్ష్యం కారణంగా విద్యుత్ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ రామంతాపూర్లో ఐదుగురి మృతికి కూడా ఇలా రోడ్డకు అడ్డంగా లాగిన టీవీ కేబుల్ తెగి విద్యుత్ లైనుపై పడటమే కారణమని విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (డిస్కం) అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదికను అందించారు. ఇలాంటి కేబుళ్ల ఏర్పాటులో చాలామేర ఆపరేటర్లు కనీస నిబంధనలు కూడా పాటించడం లేదని డిస్కంల అధ్యయనంలో అధికారులు గుర్తించారు. ఈ వైర్లు తెగి కరెంటు లైన్లు, స్తంభాలపై పడితే విద్యుద్ఘాతాలతో ప్రాణాలు పోతున్నాయి. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ప్రమాదాలతో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 600 మందికి పైగా చనిపోతున్నారు. వీటిలో మూడోవంతు మరణాలకు మానవ నిర్లక్ష్యమే కారణమని డిస్కంలో పరిశీలనలో గుర్తించారు.
నిబంధనలు పట్టవా! : నిబంధనల ప్రకారం ఏ ప్రాంతంలోనైనా టీవీ, ఇంటర్నెట్ కేబుళ్లను భూమి నుంచి కనీసం 18 అడుగులకు పైన మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాలి. వీటిని ఏదైనా కరెంటులైను లేదా స్తంభాన్ని తాకేలా తీసుకెళితే తప్పనిసరిగా డిస్కం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి. కరెంటు స్తంభాలను ఆసరా చేసుకుని వీటిని ఏర్పాటు చేస్తే ఏటా కిరాయిని కూడా డిస్కంలకు చెల్లించాలి. అయితే కేబుళ్ల ఏర్పాటులో నిబంధనలను పాటించడం లేదని డిస్కంలు ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆపరేటర్లకు నోటీసులిచ్చాయి. ఈ హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా కొనసాగిస్తున్న కేబుళ్లను తొలగించాలని విద్యుత్ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో చర్యలకు దిగింది. దీనతో స్థానిక నాయకులు, టీవీ, ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు అడ్డుకుంటున్నారు. దీంతో చేసేదేంలేక విద్యుత్ సిబ్బంది చూసీ చూడనట్లు వదిలేస్తున్నారు.
విద్యుత్ సిబ్బందికి మామూళ్లు ఇచ్చి : కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ సిబ్బందికి మామూళ్లు ఇచ్చి కేబుళ్లను ఇష్టారీతిగా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. చిన్న చిన్న రోడ్లపై ఒకవైపు ఇళ్ల నుంచి మరోవైపున ఉన్న నివాసాలకు కేబుళ్లను రోడ్డుకు అడ్డంగా లాగుతున్నారు. ఇవి తక్కువ ఎత్తులో ఉంటే వాహనాలు వెళ్లిన సమయంలో వాటికి తగిలి తెగి విద్యుత్లైన్లు, స్తంభాలపై పడి వేలాడుతున్నాయి.
ఇళ్ల పైనుంచి తక్కువ ఎత్తులో కేబుళ్లు : పలుచోట్ల ఇళ్ల పైనుంచి కేబుళ్లు తక్కువ ఎత్తులో లాగి వదిలేస్తున్నారు. ఇలాంటివి ఎక్కడైనా తెగి కరెంటులైన్లపై పడినప్పుడు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. గతంలో చాలా చోట్ల స్థానికంగా టీవీ ప్రసారాలకు ఆపరేటర్లు ఎక్కడికక్కడ కేబుళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. మరి కొన్నిచోట్ల వాటిని వినియోగించకపోయినప్పటికీ అలాగే వదిలేస్తున్నారు. అవీ ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి.
యుద్ధ ప్రాతిపదికన తొలగిస్తాం : టీవీ, ఇంటర్నెట్ కేబుళ్లు అస్తవ్యస్తంగా ఉండటం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగి ప్రాణాలుపోతున్నది వాస్తవమేనని దక్షిణ డిస్కం సీఎండీ ముషారఫ్ అన్నారు. దీనికోసం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆపరేటర్లు సరిచేయడం లేదని తెలిపారు. నిబంధనలకు విదుద్ధంగా ఏర్పాటు చేసిన కేబుళ్లన్నింటినీ మంగళవారం నుంచి యుద్ధ ప్రాతిపదికన తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశామని వెల్లడించారు. దీనికి ప్రజలంతా సహకరించాలని కోరారు.
"టీవీ, ఇంటర్నెట్ కేబుళ్లు అస్తవ్యస్తంగా ఉండటం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగి ప్రాణాలు పోతున్నది వాస్తవమే. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆపరేటర్లు సరిచేయడం లేదు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏర్పాటు చేసిన కేబుళ్లన్నింటినీ మంగళవారం నుంచి యుద్ధ ప్రాతిపదికన తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశాం. దీనికి ప్రజలంతా సహకరించాలని కోరుతున్నాం." - ముషారఫ్, సీఎండీ, దక్షిణ డిస్కం
విద్యుత్ శాఖనుంచి నివేదికను కోరిన ఎస్హెచ్ఆర్సీ : తాజాగా రామంతాపూర్లో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనను రాష్ట్ర మానవహక్కుల కమిషన్ (ఎస్హెచ్ఆర్సీ) సుమోటోగా స్వీకరించింది. ఎస్హెచ్ఆర్సీ ఈ ఘటనకు కారణాలు, బాధిత కుటుంబాలకు పరిహారంపై, ఈ ప్రాంతంలోని భద్రతా చర్యలపై విద్యుత్ శాఖనుంచి నివేదికను కోరింది. దానిని సెప్టెంబర్ 22లోపు ఇవ్వాలని టీఎస్ఎస్పీడీఎసీఎల్ సీఎండీకి ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
