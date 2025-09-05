Create Boat from Plastic Waste in Rangareddy : ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ప్లాస్టిక్ వాడకం అందరి జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. మనం వాడేసి పారేసే ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, బ్యాగులు భూమిపైన, సముద్రాల్లో పేరుకుపోయి పర్యావరణ కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణమవుతున్నాయి. దీనిని తగ్గించడానికి ప్లాస్టిక్ పునర్వినియోగం చేయడం ఒకటే దారి. దీనివల్ల కొత్త ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తికి అవసరమైన శక్తి ఆదా అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ వ్యర్థాలు భూమిపైన పేరుకుపోకుండా తగ్గించవచ్చు.
అయితే ఇప్పటివరకు మనం వాడిపడేసే ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో అనేక ఆవిష్కరణలు చేయవచ్చని విన్నాం. పలుమార్లు చేసినవి చూశాం. కానీ రంగారెడ్డి జిల్లా తుర్కయంజాల్ పురపాలక సిబ్బంది బాటిళ్లతో ఏకంగా ఓ చిన్నపాటి పడవను తయారు చేసి వివిధ పనులకు వాడుతున్నారు. ఏటా భూమిపై పేరుకుపోతున్న ప్లాస్టిక్ పునర్వినియోగంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు ఓ మంచి కార్యాక్రమానికి నడుం బిగించి అబ్బురపరుస్తున్నారు.
ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో పడవ తయారీ : ప్లాస్టిక్ పునర్వినియోగంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు వినూత్న ఆలోచనతో అక్కడి అధికారులు కదం తొక్కారు. వాడిపడేసిన ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను ఒక కూర్పుగా చేసి, వాటితో ఏకంగా ఓ చిన్నపాటి పడవను తయారు చేశారు. అంతేకాక దానిని వివిధ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా తుర్కయంజాల్ పురపాలక సంఘ అధికారులు, సిబ్బంది 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికలో భాగంగా సంయుక్తంగా ఆ పడవను రూపొందించినట్లు తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, పరిశుభ్రతలో పురపాలికను అగ్రస్థానాన నిలపడమే కాకుండా ప్రజలకు ప్లాస్టిక్పై మరింత అవగాహన కల్పించడమే తమ ధ్యేయమని అధికారులు వివరించారు.
ప్రజల్లో ప్లాస్టిక్పై అవగాహన కల్పించేందుకు : నిరుపయోగమైన ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో తయారు చేసిన ఆ పడవను వినాయక నిమజ్జన వేడుకలు, వరదల సమయంలో ఉపయోగపడేలా రూపకల్పన చేశారు. వాడేసిన ట్యూబులు, కర్రలు వంటి వస్తువులతో నిత్య జీవితంలో ఉపయోగపడే పడవను రూపొందించడం ఆనందకరమన్నారు. ప్లాస్టిక్ పునర్వినియోగంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు ఇదో మంచి ప్రయత్నమని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలు, పర్యావరణం కోసం వినూత్న ఆలోచనలు చేసి, వాటిని అమలులోకి తీసుకురావడంలో తుర్కయాంజాల్ పురపాలక సిబ్బంది మంచి ఉదాహరణగా నిలిచారని స్థానికులు కొనియాడారు.
ఇప్పుడు వినియోగిస్తున్న ప్లాస్టిక్ అనర్థాల వల్ల ఎన్నో నష్టాలు సంభవిస్తున్నాయి. రోజువారీ ఉత్పత్తి అయ్యే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల పరిమాణం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. దానిలో సగానికిపైగా ఆ వ్యర్థాలు భూమిలోనే కలుస్తోంది. దీని వల్ల నాలాలు, చెరువులు, ఖాళీ స్థలాలను ప్లాస్టిక్ మహమ్మారి ముంచేస్తోంది. ఈ వ్యర్థాల వల్ల వాతావరణాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి.
ఇలా చేస్తే వ్యర్థాల నివారించే అవకాశం : మనిషి తలచుకుంటే ప్లాస్టిక్ ఉపయోగాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం అసాధ్యమేమీ కాదు. దీని కోసం పెద్దగా శ్రమించాల్సిన పనేమీ లేదు. రోజు వారీ జీవితంలో కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- నీరు తాగడం కోసం మట్టి, గాజు, పింగాణీ, స్టీలు గ్లాసులు వాడితే ఉత్తమం. అలాగే నీటిని తీసుకువెళ్లడానికి ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లకు బదులుగా రాగి బాటిళ్లను వినియోగించవచ్చు.
- టీ, కాఫీ తాగేందుకూ స్టీలు గ్లాసులు, కప్పులను వినియోగించడం వల్ల ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు నివారించవచ్చు.
