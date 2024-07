ETV Bharat / state

చిన్నారి కడుపులో కణితి - అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి కాపాడిన వైద్యులు - Tumor in Four Month Baby Stomach

Tumor in Four Month Old Baby Stomach Doctors Performed Surgery Successfully : గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వైద్యులు నాలుగు నెలల పసికందుకి అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి కాపాడారు. కడుపులో ఏర్పడిన కణితిని 4 గంటల పాటు శ్రమించి తొలగించారు. 5 లక్షల మందిలో ఒకరికి మాత్రమే ఇటువంటి పరిస్థితి ఎదురవుతుందని వైద్యులు వెల్లడించారు. అల్ట్రాసౌండ్ సిటీ స్కాన్ పరీక్షలు చేసి కడుపులో కణితి తొలగించామని వైద్యులు తెలిపారు.

కృష్ణా జిల్లా బంటుమల్లి గ్రామానికి చెందిన గడ్డం శోభన్ బాబు, సుప్రియ భార్యభర్తలు. విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఫిబ్రవరి 27వ తేదీన సుప్రియ బాబుకు జన్మనిచ్చి అనారోగ్యంతో మృతి చెందింది. ఆ పసివాడికి సైతం ఫిట్స్ రావడంతో వైద్యులు చికిత్స అందించి కాపాడారు. ఆ తర్వాత చిన్నారికి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంతో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చూపించారు. చిన్నారి కడుపులో కణితి ఉందని, ఆపరేషన్ చేయాలని వైద్యులు సూచించారు. దానికోసం రూ 25 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని వైద్యులు తెలిపారు.