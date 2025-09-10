ETV Bharat / state

అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల భద్రతకు శాశ్వత చర్యలు - తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న టీటీడీ

అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల భద్రతకు శాశ్వత చర్యలపై హైకోర్టు క్రియాశీలక ఉత్తర్వులు - నవంబరు 24 తేదీలోపు తన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించనున్న టీటీడీ

TTD on Safety of Devotees in Alipiri Footpath
TTD on Safety of Devotees in Alipiri Footpath (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TTD on Safety of Devotees in Alipiri Footpath : అలిపిరి నడక మార్గంలోని భక్తుల భద్రతకు తీసుకొనే శాశ్వత చర్యలపై టీటీడీ త్వరలో స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంది. భక్తులపై చిరుతల దాడులు, చేపట్టాల్సిన భద్రత చర్యలపై టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాష్‌రెడ్డి గతంలో దాఖలు చేసిన పిల్‌పై హైకోర్టు ఇటీవల క్రియాశీలక ఉత్తర్వులు జారీచేసిన నేపథ్యంలో నవంబరు 24 తేదీలోపు టీటీడీ తన నిర్ణయాన్ని హైకోర్టుకు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది.

రెండువైపులా ఇనుప కంచె : పిల్‌లోని ప్రధాన అంశం కంచె ఏర్పాటు. ప్రస్తుతం భక్తులు నడుస్తున్న దారికి రెండువైపులా ఇనుప కంచె ఏర్పాటుకు గల సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించాలని హైకోర్టు సూచించింది. క్రూరమృగాల సంచారం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలు గుర్తించి పదడుగుల ఎత్తువరకు ఇనుపకంచె ఏర్పాటు చేయాలన్నది పిటిషనర్‌ ప్రధాన ఉద్దేశం.

గాలిగోపురం నుంచి ఏడో మైలు మీదుగా నరసింహస్వామి ఆలయం వరకు సుమారు మూడు కి.మీ. పరిధిలో చిరుతల సంచారం అధికంగా ఉన్నట్లు అటవీశాఖ గుర్తించింది. ఈ ప్రదేశం పూర్తిగా శ్రీవేంకటేశ్వర అభయారణ్యం పరిధిలో ఉంది. ఒకవేళ ఇనుప కంచె ఏర్పాటుచేస్తే వన్యప్రాణుల సంచారానికి అనువుగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారన్నది తేలాల్సి ఉంది. ఈ ప్రదేశంలో కొంతభాగం టీటీడీకు సంబంధించినది కావడంతో అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణం చేపట్టే అవకాశం ఉంటుందని అటవీశాఖ చెబుతోంది.

TTD on Safety of Devotees in Alipiri Footpath
అలిపిరి నడక మార్గంలో ఆహార పదార్థాలు విక్రయించే దుకాణాలు (EENADU)

అక్రమంగా దుకాణాలు : అలిపిరి నడక మార్గంలో అక్రమంగా ఆహార పదార్థాలు విక్రయించే దుకాణాలకు కొదవ లేదు. టీటీడీ, అటవీశాఖ లైసెన్సులు ఇచ్చిన దుకాణాలు 58 ఉండగా అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్న దుకాణాలు, తట్టలు వందకుపైగా ఉన్నాయి. చిరుత దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాలిక లక్షిత ఉదంతం అనంతరం అటవీశాఖ సదరు దుకాణాలపై చర్యలకు ఉపక్రమించినా అప్పట్లో రాజకీయ ఒత్తిళ్లతో వెనక్కు తగ్గింది.

తాజాగా హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో అలిపిరి నడక మార్గంలో ఆహార పదార్థాలు విక్రయిస్తున్న దుకాణాలు తొలగించాలన్న కీలక ఆదేశాలున్నాయి. అటవీశాఖ ఎప్పట్నుంచో చేపట్టాలనుకున్న చర్యలకు ఉత్తర్వులు మార్గం సుగమమం చేశాయని భావిస్తున్నారు. దీనిపై టీటీడీ సైతం విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఏఐతో నిరంతర పర్యవేక్షణ :

  • ప్రస్తుతం చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు, ఏనుగులను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించి భక్తులను అప్రమత్తం చేసేందుకు అటవీశాఖ ప్రత్యేక వ్యవస్థను సమకూర్చుకుంది.
  • అలిపిరి గాలిగోపురం నుంచి నరసింహస్వామి ఆలయం వరకు 100 ట్రాప్‌ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్రాంతంలోని 30 పైగా ఉన్న చిరుతల సంచారాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది.
  • సోలార్‌తో పనిచేసే ఏఐ ఆధారిత లైవ్‌ కెమెరాలు 30 వరకు ఉండగా వీటిని కంట్రోల్‌ స్టేషన్లకు అనుసంధానం చేసి తక్షణ చర్యలు తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. కంచె ఏర్పాటు అనివార్యమైతే ఈ రక్షణ వ్యవస్థలన్నీ నిర్దేశిత ప్రాంతాలకే పరిమితం చేసి మరింత సమర్థంగా వినియోగించే అవకాశం ఉంటుంది.

చిరుత రహిత ప్రాంతంగా అలిపిరి : అలిపిరి మెట్ల మార్గం, ఘాట్‌రోడ్ల పరిధిలో ఇటీవల చిరుత పులుల కదలికలు పెరిగిన నేపథ్యంలో మానవ-వన్యప్రాణి ఘర్షణల నివారణ చర్యలపై టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు ఇటీవలే సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. అటవీ శాఖ, వివిధ విభాగాల అధికారులతో మాజీ ఈవో జె.శ్యామలరావు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సమీక్షించారు. ప్రధానంగా అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో అదనపు సిబ్బంది కేటాయింపు, ఎప్పటికప్పుడు చెత్త తొలగింపు వంటి చర్యలతో పాటు తక్షణ, దీర్ఘకాలిక చర్యల రూపకల్పనలో వైల్డ్‌ లైఫ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్, అటవీశాఖల సహకారంపై చర్చించారు.

అలిపిరి మార్గాన్ని చిరుత రహిత ప్రాంతంగా మార్చేందుకు కెమెరా ట్రాప్‌లు, స్మార్ట్‌ స్టిక్స్, బయో ఫెన్సింగ్, నెట్‌గన్స్, హైఫ్లాష్‌ టార్చ్‌లు, పెప్పర్‌ స్ప్రే తదితర రక్షణ పరికరాల వినియోగంపై సమీక్ష చేశారు. నిషేధిత ఆహార పదార్థాల అమ్మకంపై దుకాణదారులకు అవగాహన కల్పించాలని, అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో ఏడో మైలు నుంచి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం వరకు పటిష్ఠ భద్రత, నిఘాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని నిర్ణయించారు.

లైన్ దాటితే ఫైన్​ తప్పదు - అలిపిరిలో కొత్త విధానం

అలిపిరి నడకదారిలో భక్తులకు భద్రత- అడవి జంతువులను తరమడానికి 'స్మార్ట్‌ స్టిక్‌'

For All Latest Updates

TAGGED:

ALIPIRI WALKING PATH ISSUEHIGH COURT ON ALIPIRI WALKING PATHSECURITY MEASURES FOR ALIPIRI PATHPERMANENT SOLUTION FOR ALIPIRI PATHTTD ON ALIPIRI FOOTPATH SAFETY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

NSE గంట మోగించిన బాలయ్య- తొలి సౌత్ సినీ యాక్టర్​గా రికార్డు

బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలా? కౌటిల్యుడు చెప్పిన ఈ టిప్స్ పాటిస్తే- సూపర్ సక్సెస్ గ్యారెంటీ!

రూ.44 కోట్ల ప్రైజ్​ మనీ సొంతం- చరిత్ర సృష్టించిన అల్కరాస్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.