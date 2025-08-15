ETV Bharat / state

ఈ నెల 18న నవంబరు కోటా శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు విడుదల - SRIVARI ARJITHA SEVA TICKETS

వరుస సెలవులతో తిరుమలకు పెరుగుతున్న భక్తులు - వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే ఆయా టికెట్లను బుక్‌ చేసుకోవాలని అధికారుల సూచన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 2:51 PM IST

TTD to Release November Quota of Srivari Arjitha Seva Tickets on 18th August : శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల నవంబరు కోటాను ఈ నెల 18న ఉదయం 10 గంటలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనుంది. వీటి లక్కీడిప్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం ఇదే నెల 20న ఉదయం పది గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్‌ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవా టికెట్లు 21న ఉదయం పదింటికి, వర్చువల్‌ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను మధ్యాహ్నం మూడింటికి అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.

ఆ వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే టికెట్లు బుక్‌ చేసుకోవాలి : 23న ఉదయం పదింటికి అంగప్రదక్షిణం టోకెన్ల కోటా, 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు బ్రేక్‌ దర్శనం టికెట్ల కోటా మధ్యాహ్నం మూడింటికి వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు, దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టోకెన్ల కోటాను ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నారు. 25న ఉదయం పదింటికి రూ.300 టికెట్ల కోటా, మధ్యాహ్నం మూడింటికి అద్దె గదుల బుకింగ్‌ కోటా ఉంటుంది. భక్తులు https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే ఆయా టికెట్లను బుక్‌ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌ : వరుస సెలవులతో శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ పెరుగుతోంది. శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజులు సెలవులు ఉండటంతో గురువారం సాయంత్రం నుంచే తిరుమలకు వస్తున్న భక్తుల సంఖ్య పెరిగింది. గురువారం సాయంత్రానికే ఎటువంటి దర్శన టోకెన్లు లేని భక్తులు వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌-2, నారాయణగిరి షెడ్లు నిండిపోయి రింగురోడ్డులోని శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లో వేచి ఉన్నారు. వీరికి శ్రీవారి దర్శనం దాదాపు 16 గంటల సమయం పట్టనుంది. రూ.300 ఎస్‌ఈడీ, తిరుపతిలో ఆఫ్‌లైన్‌లో సమయ నిర్దేశిత సర్వదర్శనం(ఎస్‌ఎస్‌డీ) టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు మూడు గంటల్లో శ్రీవారి దర్శనం లభించనుంది.

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతుంది. భక్తులు శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు వేచి ఉన్నారు. గురువారం 66,530 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. 32,478 మంది భక్తులు తిరుమలలో శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.66 కోట్లు వచ్చినట్లు ఆలయ సిబ్బంది వివరించారు.

