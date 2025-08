ETV Bharat / state

ఇకపై ఏరోజుకారోజు శ్రీవారి దర్శనం - టికెట్ల జారీ ప్రారంభం - SRIVANI TICKETS STARTED ON EVERYDAY

Issuance of Srivani Tickets To Be Started on Everyday : శ్రీవాణి టికెట్లపై ఏరోజుకారోజు శ్రీవారి దర్శనం కల్పించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేపట్టిన సమయ మార్పు నిన్నటి (శుక్రవారం) నుంచి ప్రారంభమైంది. స్థానిక అన్నమయ్య భవనం ఎదురుగా ఉన్న శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ కేంద్రానికి భారీగా చేరుకున్న భక్తులకు ఉదయం 10 గంటల నుంచి శ్రీవాణి టికెట్లను ఆఫ్‌లైన్‌లో జారీ చేశారు. వీరికి సాయంత్రం 4.30 గంటలకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పించారు.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి స్వయంగా శ్రీవాణి టికెట్ల జారీని పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను రోజూ ఆన్‌లైన్‌లో 500, ఆఫ్‌లైన్‌లో తిరుపతి విమానాశ్రయంలో 200, తిరుమలలోని శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ కేంద్రంలో 800 జారీ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఆఫ్‌లైన్‌లో టికెట్లు పొందిన భక్తులకు ఏరోజుకారోజు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకునే వెసులుబాటును ప్రయోగాత్మకంగా కల్పించారు. ఆన్‌లైన్‌లో శ్రీవాణి టికెట్లు పొందిన భక్తులకు మాత్రం ఉదయం 10 గంటలకే శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తున్నారు.

క్యూలైన్‌లో క్యాప్చర్‌ - మొబైల్‌కు లింకు : శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల జారీ విధానంలో త్వరలోనే పూర్తిస్థాయిలో మార్పులు తెచ్చేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చర్యలు తీసుకోనుంది. శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోసం వచ్చే కుటుంబంలోని ఓ వ్యక్తి ఫొటో, ఫోన్‌ నంబర్‌ను క్యూలైన్‌లోనే సిబ్బంది క్యాప్చర్‌ చేసి అతని మొబైల్‌కు ఓ లింకును పంపుతారు. ఆ లింకు పొందిన భక్తులు శ్రీవాణి టికెట్ల కోసం తనతోపాటు కుటుంబసభ్యుల వివరాలను అందులోనే నమోదు చేసి నగదును డిజిటల్‌ విధానంలో చెల్లిస్తారు. క్యూలైన్‌లో ఉండగానే భక్తులు ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు. అనంతరం టికెట్లు జారీచేసే సిబ్బంది భక్తుల ఫొటో తీసుకుని శ్రీవాణి టికెట్లు జారీ చేస్తారు.

దీంతో భక్తులు తమ వివరాల నమోదు, నగదు చెల్లింపునకు పట్టే సమయం పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శ్రీవాణి టికెట్‌ జారీకి ఒకటిన్నర నిమిషం పడుతుండగా కొత్త విధానం అమల్లోకి వస్తే 15 సెకన్లలోనే టికెట్లు జారీ అవుతాయని సంబందిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. మరోవైపు, శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు పొందిన భక్తులకు 12 గంటల సమయానికే గదుల కేటాయింపునకు గల అవకాశాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిశీలిస్తోంది.