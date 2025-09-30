76 ఏళ్ల సప్తగిరి పత్రిక - భక్తజనానికి అందుబాటులో 1,800కి పైగా పుస్తకాలు
సాంకేతికతతో స్వామివారిని భక్తులకు చేరువ చేస్తోన్న టీటీడీ - 1949లో బులిటెన్గా ప్రారంభమైన సప్తగిరి పత్రిక - ఎస్వీబీసీ 24 గంటల ప్రత్యక్ష ప్రసారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 11:58 AM IST
TTD SAPTHAGIRI MAGAZINE: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం దేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం. సప్తగిరీశుని మహిమ, వైభవం, సేవలు ఇతర ఆలయాలతో పోలిస్తే అపూర్వం. ఏ ఇతర ధార్మిక సంస్థకీ లేని రీతిలో ఆస్తులు, వనరులు, సిబ్బంది, ఆధునిక మాధ్యమాలన్నీ టీటీడీకి ఉన్నాయి. స్వామివారి మహిమను భక్తజనానికి చేరవేయడం కోసం టీటీడీ ఎన్నో మార్గాల్లో కృషి చేస్తోంది.
సప్తగిరి పత్రిక - 76 ఏళ్ల వారసత్వం: శ్రీవారి విశిష్టతను భక్తులకు చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతో 1949లో టీటీడీ ‘సప్తగిరి’ అనే మాసపత్రికను ప్రారంభించింది. మొదట బులిటెన్గా వెలువడిన ఈ పత్రిక 1972 నుంచి తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, ఆంగ్లం, హిందీ భాషల్లో ముద్రిస్తున్నారు. 2014 నుంచి సంస్కృతంలోనూ ప్రచురిస్తున్నారు. 2016లో ఈ పత్రికను పూర్తిస్థాయిలో కలర్లో, ఆకర్షణీయమైన చిత్రాలతో ముద్రించడం ప్రారంభమైంది. నేడు ఆన్లైన్లోనూ ఈ పత్రిక అందుబాటులో ఉంది. ఈ విధంగా 76 ఏళ్లుగా భక్తులకు స్వామివారి విశేషాలను చేరవేస్తోంది.
మహంతుల కాలం నుంచే ముద్రణాలయం: అదే విధంగా 1935లో అంటే మహంతుల కాలంలోనే టీటీడీకి సొంత ముద్రణాలయం ఏర్పాటైంది. అప్పటినుంచి టీటీడీ ప్రచురణలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో 90 ఏళ్లుగా ప్రచురణల విభాగం కొనసాగుతోంది. ఈ విభాగం ద్వారా పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, భాగవత, చిన్న పిల్లలకు ఉపయోగపడే ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు ఉచితంగా, తక్కువ ధరకే అందిస్తున్నారు.
గోవింద నామాలు, అన్నమాచార్య కీర్తనలు, ఆలయాల చరిత్రలు, విశేషాలను భక్తులకు చేరుస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 350 పుస్తకాలు ముద్రించగా, ప్రస్తుతం 1,800కు పైగా పుస్తకాలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్నింటిని ఉచితంగానూ పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రచురణలు పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదువుతున్న యువతరానికి సైతం ఆధ్యాత్మిక విలువలను చేరవేస్తున్నాయి.
తిరుమలకు చేరుకోవడానికి 3 కాదు- మొత్తం 8 మార్గాలున్నాయట! మీకు తెలుసా?
భక్తులకోసం 24 గంటల ప్రసారం: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులకు శ్రీవారి సేవలను ప్రత్యక్షంగా చూపించేందుకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఎస్వీబీసీ ఛానల్ను ప్రారంభించింది. 2008 జులై 17న ఈ తెలుగు ఛానల్ ప్రారంభమైంది. ఉదయం సుప్రభాత సేవ నుంచి రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు తిరుమలతో పాటు అనుబంధ ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తోంది. తిరుపతిలోని నమూనా ఆలయం నుంచి సేవలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడం ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం కలుగుతోంది. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్, డిజిటల్ యాప్ల ద్వారా కూడా ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
నిరంతర ఆధ్యాత్మిక సేవలు: టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న ఈ పత్రికలు, పుస్తకాలు, ఛానళ్ల ద్వారా భక్తులు ఎప్పటికప్పుడు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుతున్నారు. తద్వారా ఇంటి వద్దకే శ్రీవారి కైంకర్యం చేరుతున్నట్లే. సాంకేతికతను వినియోగించి, ఆధునిక మాధ్యమాలను ఉపయోగించుకుంటూ టీటీడీ ఆధ్యాత్మికతను మరింత విస్తృతంగా చాటుతోంది. సప్తగిరీశుని వైభవం, ఆరాధన, విశిష్టత భక్తులకు చేరాలనే సంకల్పంతో టీటీడీ చేపట్టిన ఈ ప్రయత్నాలు భక్తజనానికి అపూర్వ అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయి. సప్తగిరి పత్రిక నుంచి ఎస్వీబీసీ వరకు అన్నీ శ్రీవారి కృపను విస్తృతంగా చాటుతున్నాయి.
తిరుమలలో ఏఐ సేవలు - దేశంలోనే తొలి ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఏర్పాటు