24 నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు - ఇలా చేస్తే సులభంగా శ్రీవారి దర్శనం

ఈ నెల 24 నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - భక్తులకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు

TTD Provides New Facilities For Devotees In Tirumala
TTD Provides New Facilities For Devotees In Tirumala (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
TTD Provides New Facilities For Devotees In Tirumala: ఈ నెల 24 నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. వేంకటేశ్వరుడి ఉత్సవాలను వీక్షించేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. వారికి ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే వారు చేసిన సౌకర్యాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే, వాహన సేవలు, శ్రీవారి దర్శనాన్ని సులభంగా, శీఘ్రంగా చేసుకోవచ్చని తెలుపుతున్నారు.

యాత్రికుల వసతి సముదాయం -1 (పీఏసీ), పీఏసీ-2, పీఏసీ-3, పద్మనాభ నిలయంలో భక్తులకు లాకర్ల సదుపాయం, వసతి, కల్యాణకట్ట, భోజన వసతి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈనెల 25న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించిన అనంతరం పీఏసీ-5 అందుబాటులో రానుంది.

వైద్యసేవలు:

  • తిరుమలలోని తితిదే అశ్విని ఆసుపత్రితో పాటు అపోలో ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సెంటర్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • దక్షిణ మాడవీధిలో 10-12 పడకలతో అత్యవసర వైద్య చికిత్స కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. 8 మాడవీధుల్లో అంబులెన్స్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయి. 8 స్విమ్స్, రుయా నుంచి 50 మంది వైద్యులు, 60 మంది పారామెడికల్‌ సిబ్బంది సేవలు అందిస్తారు.

కొండపై నిండితే కిందే పార్కింగ్‌: తిరుమలలో 4 వేల వాహనాలను మాత్రమే 24 ప్రదేశాల్లో పార్కింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. తిరుమలలో వాహనాల పార్కింగ్‌ స్థలం నిండితే తిరుపతిలో పార్కింగ్‌ చేసుకునేలా ఏర్పాటు చేశారు.

ప్రతి వంద మీటర్లకు సమాచార కేంద్రం: తిరుమలలో రాంభగీచా, షాపింగ్‌ కాంప్లెక్స్, ఏటీసీ ఏరియాతో పాటు పది ప్రదేశాల్లో యాత్రికుల సమాచార సేవా కేంద్రాలు పని చేస్తున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ప్రతి వంద మీటర్లకు ఒక సమాచార కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు.

Information Center
వంద మీటర్లకో సమాచార కేంద్రం (EENADU)

తలనీలాల సమర్పణ: ప్రధాన కల్యాణకట్టతోపాటు జీఎన్‌సీ, హెచ్‌వీసీ, ఎస్వీ గెస్ట్‌హౌస్, సప్తగిరి, వరాహస్వామి, నందకం అతిథి గృహాలు, యాత్రికుల వసతి సముదాయాల్లోని కల్యాణకట్టల్లో తలనీలాలు సమర్పించవచ్చు.

Tirupati
తలనీలాల సమర్పణ (EENADU)

సేవలందించే క్షురకులు: 1150 మంది

అన్నప్రసాద కేంద్రాలు: తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు అన్నప్రసాదాల పంపిణీ నిర్వహిస్తారు. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లో నిరంతరాయంగా వితరణ. రాంభగీచా, సుదర్శన్, ఏఎన్‌సీ ప్రాంతాలు, యాత్రికుల వసతి సముదాయాల్లో అన్న ప్రసాదాలు అందిస్తారు.

Annaprasada centers
అన్నప్రసాద కేంద్రాలు (EENADU)

భారీగా భద్రతా ఏర్పాట్లు: 2 వేల మంది టీటీడీ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది, 4700 మంది పోలీసు సిబ్బంది, 450 మంది సీనియర్‌ అధికారులు, 3 వేల సీసీ కెమెరాలను ఉపయోగించి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు తప్పిపోకుండావారికి ట్యాగ్‌లు వేస్తారు.

తిరుమలలో వసతి:

ప్రాంతం గదులు
సీఆర్వో 3500
వీఐపీ ఏరియా 170
ప్రాంతం ద్విచక్ర వాహనాలుకార్లు
అలిపిరి లింక్ బస్టాండ్ 2,00000
నెహ్రూ మున్సిపల్ మైదానం 1,000 300
ఇస్కాన్ మైదానం 750250
ఎస్వీ వైద్య కళాశాల మైదానం1,000 150
భారతీయ విద్యాభవనం250 250
ఏపీ టూరిజం ఓపెన్ ఏరియా00500
  • అలిపిరి బస్టాండ్లో 500 బస్సులు ఉంచుతారు

తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - భక్తులకు 16 రకాల ప్రత్యేక వంటకాలు

Tirumala Salakatla Brahmotsavam: మరోవైపు తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలకు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా 16 రకాల వంటకాలు పంపిణీ చేయనుంది. వాహన సేవల కోసం మాడ వీధుల్లో వేచి ఉండే భక్తులకు 45 నిమిషాల వ్యవధిలో 35 వేల మందికి రీఫిల్లింగ్ ద్వారా దర్శనం కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. సామాన్యులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రివిలేజ్​ దర్శనాలను రద్దు చేశారు.

భక్తుల సమస్యలకు చెక్ - తిరుమలలో దేశంలోనే తొలి ఏఐ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌

