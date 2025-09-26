ETV Bharat / state

రామాయణం ఉట్టిపడేలా వనవాసం నిర్మాణం - అత్యంత అద్భుతంగా ఒంటిమిట్ట అభివృద్ది

జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు కసరత్తు - భక్తుల సంఖ్య రానురాను రెట్టింపు అవుతుందని అంచనా

TTD Plans To Vanavasam Design In vontimitta Kadapa District: త్రేతాయుగం నుంచి నేటి వరకు సీతారాములను ఆదర్శ దంపతులుగా, ఆరాధ్య దైవాలుగా ఆరాధిస్తున్నాం. మానవ సంబంధాల మధ్య అల్లుకున్న ఆప్యాయత, అనురాగాలను ఆదర్శప్రాయంగా చాటి చెప్పిన మహాద్భుతగాథ రామాయణం అని చెప్పవచ్చు. అందుకే నిత్య పారాయణంగా శ్రీరామచరితంగా విరాజిల్లుతోంది. రామాయణం ఉట్టిపడేలా, రామకథ బోధపడేలా టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఒంటిమిట్ట ప్రగతి కోసం కొత్త బృహత్తర ప్రణాళికకు రూపకల్పన చేశారు. విజయవాడకు చెందిన స్కూల్‌ ఆఫ్‌ ఫ్లానింగ్‌ ఆర్కిటెక్చర్‌ సాంకేతిక నిపుణులు, టీటీడీ పరిపాలన, సివిల్, విద్యుత్తు విభాగం, ఇతర అధికారులు ఇక్కడ ఏఏ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలో అధ్యయనం చేసి కార్యాచరణను రూపొందించారు.

భక్తుల సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుందని అంచనా: భవిష్యత్తులో యాత్రికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని కసరత్తు చేశారు. ఒంటిమిట్టలో పురుషోత్తముడి వైభవాన్ని, చారిత్రాత్మక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలు వెదజల్లేలా, యాత్రికులను ఆకట్టుకునేలా ప్రాచీన కట్టడాల తరహాలో కొన్ని ప్రత్యేక నిర్మాణాలను చేపట్టాలని ప్రతిపాదించారు. దేశంలోనే తలమానికంగా ఈ ప్రాంతాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా అభివృద్ది చేయడానికి కార్యాచరణను సిద్ధం చేశారు. పర్యాటక పరంగా శక్తివంతమైన ఆర్థిక చోదకశక్తిగా తయారవుతుందని భావిస్తున్నారు.

దీంతో రవాణా సేవలు మరింతగా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉపాధి దొరుకుతుంది. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తాయి. సేవా రంగాలు మెరుగుపడతాయి. అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా ఒంటిమిట్ట రాములోరిని దర్శించే భక్తుల సంఖ్య రానురాను రెట్టింపు అవుతుందని అంచనా వేశారు.

జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా: రైతులు, కళాకారులు, హస్తకళలు, పర్యాటక మార్గదర్శకులకు, సేవా సిబ్బందికి స్థిర ఆదాయం కల్పించేలా ప్రయత్నం జరుగుతోంది. అయోధ్య, తిరుమల, రామేశ్వరం తరహాలో ఒంటిమిట్టకు కూడా జాతీయ గౌరవం తీసుకొచ్చేలా ముందడుగు వేయనున్నారు. మౌలిక వసతుల నిర్మాణంతో కార్మికుల జీవన భద్రతకు భరోసా దక్కుతుంది. జాతీయ పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి కసరత్తు చేశారు. దేశీయ, విదేశీ యాత్రికులను ఆకట్టుకునేలా మరికొన్ని అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని సిఫార్సు చేశారు. దశలవారీగా అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టాలని టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారు. నిపుణుల బృందం సిఫార్సులు కార్యరూపం దాల్చితే ఒంటిమిట్ట కీర్తి మరింత ఇనుడింప కానుంది.

ఏమేం చేస్తారంటే : వనవాసం ఆకృతి, పురాతన తరహాలో కట్టడాలు, రామ,లక్ష్మణ తీర్థాల నవీకరణ, కల్యాణ వేదిక ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు వినియోగం, హనుమంతుడి ఆడిటోరియం, సంగీత కేంద్రం, కల్యాణ వేదికలో విద్యుద్దీపాలంకరణ, పక్షుల వనం ఏర్పాటు, స్థల పురాణ కథా మండప నిర్మాణం, సమాచారాన్ని కేంద్రం నిర్వహణ, నక్షత్ర వనం, పవిత్ర తోటలు, ఆయుర్వేద వనాలు పెంపు, జీవ వైవిధ్యం పెంపొందించడం, విడిది చేయడానికి వెదురుతో గూడు కల్పన చేయనున్నారు.

కల్యాణ వేదికలో 50 నుంచి 60 వేల మందికి కూర్చోనేలా వసతులు, రాములోరి సన్నిధికి విచ్చేసే 15 వేల మంది పర్యాటకులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అనువైన మందిరాలు, తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు, ఒంటిమిట్ట చెరువు, రామలక్ష్మణ తీర్థాలు, కొత్త పుష్కరిణిలో సుందరీకరణ, వీఐపీల కోసం అతిథి గృహాలు, సాంస్కృతిక సముదాయాలు, వాహనాల పార్కింగ్, రవాణా హబ్‌లు చేపట్టడం, వంటశాల ఏర్పాటు చేసి నిత్యాన్నదానం చేయడం వంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టనున్నారు.

VONTIMITTA KADAPA DISTRICTఒంటిమిట్టలో వనవాసం నమూనాVANAVASAM DESIGN IN VONTIMITTAVANAVASAM IN VONTIMITTAVANAVASAM DESIGN IN VONTIMITTA

