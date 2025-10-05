దొంగను దాతగా మార్చిన టీటీడీ - కోట్ల ఆస్తులు కూడబెట్టి అదృశ్యం
మూడు దశాబ్దాలుగా పరకామణిలోనే సీనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన రవికుమార్ - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చోరీ కేసు రాజీ - కూటమిలో విచారణ మొదలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 10:45 AM IST
TTD Parakamani Theft Case: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) పరకామణిలో జరిగిన చోరీ ఘటన మళ్లీ చర్చనీయాంశమైంది. కోట్లాది రూపాయల విరాళాలు చేరే పరకామణిలో చోరీ చేసిన సీనియర్ అసిస్టెంట్ కోయంబత్తూరు వెంకట రవికుమార్ గత ఏడాదిగా అదృశ్యమయ్యాడు. ఆయనకు ఏమైందో ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు. జగన్ హయాంలో జరిగిన ఈ వ్యవహారం కూటమి ప్రభుత్వంలో మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చింది.
దొంగను దాతగా మార్చారు: సాధారణంగా ఎవరు దొంగతనం చేస్తే వారిపై కేసు నమోదు చేసి, పాత చోరీలను విచారించి, రికవరీ చేసి శిక్షిస్తారు. కానీ జగన్ పాలనలో మాత్రం భిన్నంగా జరిగింది. టీటీడీ పరకామణిలో డాలర్లు దొంగిలించి పట్టుబడిన రవికుమార్పై కేసు నమోదు అయినా, కొద్దికాలానికే అతడిని “దాత”గా మార్చేశారు.
చోరీ చేసిన సొమ్ముతో కొనుగోలు చేసిన ఆస్తుల్లో కొన్ని టీటీడీకి విరాళంగా ఇచ్చినట్లు చూపించి, అతడిని దాతగా చూపించారు. 2023 జూన్ 19న వైవీ సుబ్బారెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో రూ.14.43 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను “దాత రవికుమార్ ఇచ్చిన విరాళాలు”గా అంగీకరించారు. ఈ నిర్ణయం చోరీ కేసును సులభంగా మూసివేయడానికి కీలకంగా మారింది.
మూడు దశాబ్దాలుగా పరకామణిలోనే: రవికుమార్ 1990లలో తిరుమలలోని ఓ మఠంలో గుమస్తాగా ఉద్యోగం ప్రారంభించారు. తరువాత టీటీడీ పరకామణి విభాగంలో సీనియర్ అసిస్టెంట్గా నియమితులై, మూడు దశాబ్దాలుగా అదే విభాగంలో విదేశీ కరెన్సీ లెక్కలు వేసే బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
ఈ సమయంలోనే విదేశీ కరెన్సీ నోట్లను చోరీ చేయడం అతనికి అలవాటైంది. ఏళ్ల పాటు దొంగిలించిన సొమ్ముతో తిరుపతి, రేణిగుంట, చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో భారీ స్థిరాస్తులు కొన్నారు. నెలకు రూ.40,000 జీతం పొందే ఉద్యోగి కోట్ల ఆస్తులు కూడబెట్టడం అందరికీ ప్రశ్నార్థకమైంది.
మూడు నెలల్లోనే రాజీ: 2023 ఏప్రిల్ 29న రవికుమార్ పరకామణిలో డాలర్లు చోరీ చేస్తుండగా విజిలెన్స్ అధికారులు పట్టుకున్నారు. ఆ సమయంలో “ఇది నా మొదటి తప్పు, ఇక మళ్లీ చేయను” అని వేడుకున్నాడు. అయినప్పటికీ కేసు నమోదై, మే 30న ఛార్జ్షీట్ దాఖలైంది. కానీ విచారణ జరగకముందే 2023 సెప్టెంబర్ 9న లోక్అదాలత్లో కేసు రాజీ చేయించేశారు. విజిలెన్స్ ఫిర్యాదును ఉపసంహరించుకునేందుకు అప్పటి పాలకపక్ష నేతలు, ఉన్నతాధికారులు ఒత్తిడి తెచ్చారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రవికుమార్ కేసు మూడు నెలల్లోనే ముగిసిపోవడం పరకామణి చరిత్రలోనే అతి వేగంగా పరిష్కరించిన “కేసు”గా నిలిచింది.
రవికుమార్ అదృశ్యం - కొత్త మిస్టరీ: కేసు రాజీ అయిన కొన్ని నెలల తర్వాత రవికుమార్ కనపడకపోవడం కొత్త ప్రశ్నలకు తావిస్తోంది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్ నుంచి ఆయన ఎక్కడున్నారన్నది ఎవరికీ తెలియదు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం. ప్రాణభయంతో దాగి ఉన్నాడన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 2024 జూన్లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పరకామణి చోరీ వ్యవహారం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీఐడీ ఈ కేసును తిరిగి విచారిస్తోంది. రవికుమార్ను గుర్తించి విచారణ జరిపితే అసలు వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మిగిలిన ఆస్తులు ఎవరి వద్ద?: రవికుమార్ విరాళంగా ఇచ్చిన ఆస్తులు కేవలం కొంత భాగం మాత్రమే. మిగిలిన ఆస్తులు పెద్దఎత్తున ఉన్నాయని, వాటిని వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతలు, అధికారులు తమ బినామీల పేర్లపై రాయించుకున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఆస్తుల విలువ పది కోట్లలో ఉంటుందని సమాచారం. సీఐడీ ఇప్పుడు ఈ ఆస్తుల లావాదేవీలను, రిజిస్ట్రేషన్ రికార్డులను పరిశీలిస్తోంది. పరకామణి చోరీ వ్యవహారంలో పాలుపంచుకున్న మాజీ అధికారులపై కూడా విచారణ జరగనుంది.
నిజం వెలుగులోకి వస్తుందా?: పరకామణి చోరీ వ్యవహారం తిరిగి వెలుగులోకి రావడం టీటీడీ వ్యవస్థలోని పారదర్శకతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. కోట్లాది భక్తుల విరాళాలు చేరే పరకామణిలో సీనియర్ సిబ్బంది ఏళ్లుగా చోరీ చేయగలిగే స్థితి ఎలా వచ్చిందన్నది పరిశీలించాల్సిన అంశమని నిపుణులు అంటున్నారు. సీఐడీ విచారణ ద్వారా రవికుమార్ పాత్ర మాత్రమే కాకుండా, రాజకీయ అండదండలు ఉన్న అధికారుల పాత్ర కూడా బహిర్గతం కానుంది.
