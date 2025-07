ETV Bharat / state

అంతరాయం లేకుండా శ్రీవారి భక్తిగీతాలు - అందుబాటులోకి తెచ్చిన టీటీడీ - TIRUMALA SONGS WITHOUT ADS

Published : July 17, 2025 at 5:36 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Tirumala Songs Available on Website Without Ads: కోట్లమంది హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుమల దేవస్థానం. అయితే ఈ తిరుమల భక్తి కీర్తనలు అంటే ఎంతో మంది భక్తులకు ప్రాణ వాయువుగా చెప్పవచ్చు. అలాంటి ఈ కీర్తనలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇళ్లలో ఉదయాన్నే వింటూ శ్రీవారిని స్మరించుకుంటారు. అలాంటి సమయంలో సామాజిక మాధ్యమాలైన యూట్యూబ్‌లోనో మరే ఇతర యాప్‌లలోనో తిరుమల శ్రీవారి కీర్తనలు వింటుంటే మధ్యలో ప్రకటనలు వచ్చి చిరాకు తెప్పిస్తాయి. ఇంక భక్తులకు పంటికింద రాయిలా మారి వారి ప్రశాంతతకు ఆటంకం కలిగిస్తుంటాయి. అయితే ఈ పాటలను పూర్తిగా వినాలంటే ఆ ప్రకటనలు పూర్తి అయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సి వస్తోంది.

టీటీడీ వెబ్‌సైట్‌లోనే కీర్తనలు: ఇక నుంచి ఇలాంటి అసౌకర్యాలు, అంతరాయాలు లేకుండా భక్తిగీతాలను వినే వెసులుబాటును తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) అందుబాటులోకి తెచ్చింది. టీటీడీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోనే కీర్తనలు అప్‌లోడ్‌ చేసింది. శ్రీవేంకటేశ్వర రికార్డింగ్‌ ప్రాజెక్టు కింద ప్రతినెలా రికార్డయిన పాటలను విడుదలైన రోజే అందులో పెడుతోంది. ప్రస్తుతం అందులో 21,725కు పైగా భక్తి కీర్తనలున్నాయి. తాళపత్ర గ్రంథాల్లో పొందుపరిచిన అరుదైన గేయాలను కూడా ఈ వెబ్​సైట్​లో వినొచ్చు.

వెబ్​సైట్​లోకి ఎలా వెళ్లాలంటే: టీటీడీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ (www.tirumala.org) ఓపెన్‌ చేయాలి. మొదటిసారి ఈ సైట్‌ ఓపెన్‌ చేస్తే ఒక్కోసారి మొబైల్‌ నంబరుతో లాగిన్‌ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. పేజీ ఓపెన్‌ అయ్యాక, అందులో 'ఆన్‌లైన్‌ బుకింగ్స్‌' కింద కావాల్సిన 'అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం', 'శరణాగతి గద్యము', 'శ్రీరామానుజ సహస్రాబ్ది', 'శ్రీ అన్నమాచార్య, ఇతర వాగ్గేయకారులు' అనే శీర్షికలు ఉంటాయి. ఒక్కో దానిపై క్లిక్‌ చేస్తే కొన్ని వందల పాటలు వస్తాయి. వాటిలో కావాల్సిన దాన్ని ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా వినొచ్చు. ఇంక డౌన్‌లోడ్‌ కూడా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటి వరకు పదిన్నర లక్షలకుపైగా కీర్తనలు డౌన్‌లోడ్‌ అయ్యాయి.

సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం: తిరుమల శ్రీవారిని బుధవారం 75,104 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటలు సమయం పట్టగా సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారికి 31,896 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించగా హుండీ ఆదాయం రూ.3.66 కోట్లు వచ్చింది.