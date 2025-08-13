Fastag Mandatory For Tirumala Darshan: శ్రీవారి దర్శనానికి తిరుమలకు వెళ్లే వాహనాలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఫాస్టాగ్ను తప్పనిసరి చేసింది. అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద వివిధ వాహనాల్లో చేరుకునే భక్తులకు మెరుగైన భద్రత, అధిక రద్దీ నివారణ, పారదర్శక సేవలు అందించే లక్ష్యంతో ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఫాస్టాగ్ తప్పనిసరి చేసింది. ఫాస్టాగ్ లేని వాహనాలను తిరుమలకు అనుమతించమని వాహనదారుల సౌకర్యార్థం అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు సహకారంతో ఫాస్టాగ్ జారీ కేంద్రాన్ని టీటీడీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఫాస్టాగ్ లేని వాహనాలు స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రంలో ఫాస్టాగ్ సౌకర్యం పొందిన తర్వాతే తిరుమలకు అనుమతించనున్నట్లు టీటీడీ తెలియజేసింది.
తిరుమల సేవలో ప్రముఖులు: బీజేపీ నేత విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, తెలంగాణ మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఇరువురూ వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన అధికారులు అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, తెలంగాణ మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్లు స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వీరికి ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. అనంతరం వారికి శ్రీవారి చిత్రపటాలను బహుకరించారు.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం: తిరుమలలో శ్రీవారిని మంగళవారం దాదాపు 77,596 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి దాదాపు 25 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పట్టింది. తిరుమలలో దేవస్థానంలో శ్రీవారికి దాదాపుగా మొత్తం 31,565 మంది భక్తుల వరకూ తలనీలాలు సమర్పించారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.73 కోట్ల వరకూ వచ్చింది.
తిరుమల శ్రీవారికి బంగారు కానుక: తిరుమల శ్రీవారికి బెంగుళూరుకు చెందిన శ్రీనివాసమూర్తి రూ.25 లక్షలు విలువైన బంగారు లక్ష్మీ పతకాన్ని విరాళంగా అందజేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరికి దాత శ్రీనివాసమూర్తి ఈ బంగారు ఆభరణాన్ని అందజేశారు. వజ్రం, వైజయంతి పొదిగిన 148 గ్రాముల లక్ష్మీ పతకాన్ని విరాళంగా అందించినట్లు సమాచారం.
తిరుమల శ్రీవారికి LSG ఓనర్ సంజీవ్ గోయెంకా రూ.3.63 కోట్ల భారీ విరాళం
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పవన్ భార్య అన్నా లెజినోవా - రూ.17 లక్షలు విరాళం